Un fuerte choque entre el gobierno Petro y el Banco de la República se volvió a dar en medio de la Junta de este martes 31 de marzo, llevando incluso a que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retirara de la decisión de tasas de interés.
En medio de la rueda de prensa paralela que organizó el ministro Ávila, dijo que las decisiones que estaba tomando la mayoría de los codirectores del emisor era “irresponsable”.
Al mismo tiempo, dijo, se va a ausentar del resto de Juntas sobre las tasas de interés en Colombia, aunque el gerente Villar recordó que, por obligación constitucional, el ministro debe asistir al ser representante del Gobierno en la Junta.
Hay que tener en cuenta, además, que el ministro de Hacienda cumple las funciones como presidente de la Junta Directiva del Banco de la República, por lo que su rol es fundamental.
Los cambios que buscaría el gobierno Petro para la toma de decisiones de las tasas de interés en Colombia
De otro lado, dijo el ministro Ávila, buscarían desde el gobierno Petro la posibilidad de revisar el mecanismo mediante el cual se toman las decisiones del Banco de la República y las tasas de interés, advirtiendo que deberían ir en pro de lo que sea el mejoramiento de la actividad económica nacional. De avanzar en la propuesta se necesitaría un cambio a la Constitución.
Sobre esa propuesta, el gerente Villar aseguró que el mandato de la Constitución señala que la votación debe darse con 5 de los 7 miembros de la Junta buscando la votación diferencial por mayorías.
“La decisión de tasa de política es una facultad de la Junta. No sé cuál sería la propuesta de reforma”, sentenció el gerente del Banco de la República.
De manera personal, agregó Villar, la manera como se concibe la política monetaria “hizo una contribución muy positiva a la sociedad colombiana. Desde que inició el Banco autónomo la inflación ha venido bajando y ha estado en promedio entre el 3 % y el 5 %”.
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Finalmente, explicó el gerente, el Gobierno está en pleno derecho de convocar cualquier foro público para que se discuta el papel de cualquier actor de la vida nacional y, si es el caso, que se lleve esa propuesta a una modificación de la Constitución.