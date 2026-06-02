Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: ¿quién genera más rechazo en la red social X?

La primera vuelta presidencial en Colombia ya pasó, y los candidatos que se disputarán la segunda, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, se miden en la red social X.
Así lo reveló un estudio realizado por la consultora global Shift Porter Novelli, especializada en reputación, influencia y comunicaciones corporativas, donde se utilizó una muestra superior a 28 millones de interacciones, incluyendo comentarios, retweets y menciones en las cuentas de ambos candidatos.
Cabe señalar que, de acuerdo con el último reporte de 2026 del DANE, Colombia tiene 53.936.226 millones de habitantes. En cuanto a los usuarios de X en el país, según cifras de We Are Social y Meltwater, 5,3 millones de personas tienen cuenta activa en esta red social.
Siguiendo con el estudio, en primer lugar, se conoció que la cuenta oficial del abogado en X tiene 217.378 seguidores y generó 10.597.695 de interacciones durante el periodo del análisis, que abarca desde el 1 de enero de 2026 hasta el pasado 1 de junio 2026.
Mientras, los números anteriores contrastan con el 1.970.649 de seguidores que tiene Cepeda junto a sus 17.427.681 de interacciones.
“Mucho antes fue la prensa y la radio. Luego, la televisión. Ahora, son las redes sociales. Cada generación tiene un canal que influye en el ascenso de líderes políticos. Vivimos la era de la posverdad en tiempo real. Medirla, entenderla y anticipar escenarios es una obligación para cualquier líder que tenga a la reputación como prioridad”, explicó Gonzalo Piñeros, gerente general de Shift Porter Novelli Colombia.
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De la Espriella vs Cepeda: quién es más amado y odiado en X
Al analizar el sentimiento general de la conversación digital en la red social X, los datos evidencian que el sentimiento negativo hacia el perfil del candidato de la izquierda alcanzó el 84,2 %, mientras que el perfil de Abelardo de la Espriella llegó a 29,2 %.
La diferencia entre los dos se acorta al revisar el sentimiento positivo de sus perfiles en esta red social: 10,4 % para Cepeda versus 6,1 % para el candidato de derecha.
Como dato adicional, para tener un punto de comparación, durante el tercer año del mandato de Gustavo Petro, entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, la cuenta @petrogustavo en X registró un sentimiento positivo del 6,5 % mientras su sentimiento negativo sumó el 42,9 %.
Finalmente, para Camila Chaquea, gerente digital de Shift Porter Novelli Colombia, “el análisis de estas dinámicas permite identificar tendencias y está en la estrategia decidir el cómo seguirlas o cómo crear una nueva”.