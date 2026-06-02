Abelardo de la Espriella derrotaría a Iván Cepeda en segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntel

Una nueva encuesta de AtlasIntel para Semana reveló la intención de voto de los colombianos para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.
El abogado sería el ganador con el 50,3 %, derrotando al candidato de la izquierda que solo llega a 42,6 %. Por su parte, el voto en blanco registra 3,7 %.
Esta encuesta, realizada entre el 1 de junio y el 2 de junio, también mide el rechazo que generan los dos contrincantes.
En esta pregunta, ¿a cuál de ellos rechazas más como posible presidente de Colombia? Cepeda lidera con 56,6 %, mientras que de la Espriella se queda atrás con 40,3 %.
A su vez, al ser consultados sobre la aprobación presidencial, de los 2.030 encuestados, el 53,2 % desaprueba y el 42,7 % aprueba la gestión de Gustavo Petro como presidente.
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