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Abelardo de la Espriella derrotaría a Iván Cepeda en segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntel

El abogado sería el ganador con el 50,3 %, derrotando al candidato de la izquierda que solo llega a 42,6 %.

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Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Imagen: Campañas Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Imagen: Campañas Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

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Una nueva encuesta de AtlasIntel para Semana reveló la intención de voto de los colombianos para la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

El abogado sería el ganador con el 50,3 %, derrotando al candidato de la izquierda que solo llega a 42,6 %. Por su parte, el voto en blanco registra 3,7 %.

Abelardo de la Espriella derrotaría a Iván Cepeda en segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntel

Esta encuesta, realizada entre el 1 de junio y el 2 de junio, también mide el rechazo que generan los dos contrincantes.

En esta pregunta, ¿a cuál de ellos rechazas más como posible presidente de Colombia? Cepeda lidera con 56,6 %, mientras que de la Espriella se queda atrás con 40,3 %.

Abelardo de la Espriella derrotaría a Iván Cepeda en segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntel

A su vez, al ser consultados sobre la aprobación presidencial, de los 2.030 encuestados, el 53,2 % desaprueba y el 42,7 % aprueba la gestión de Gustavo Petro como presidente.

Abelardo de la Espriella derrotaría a Iván Cepeda en segunda vuelta, según nueva encuesta de AtlasIntel

Clic aquí para conocer la encuesta completa.

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Tags: Elecciones presidenciales 2026
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