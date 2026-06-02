Misión de la UE descarta fraude electoral y responde a cuestionamientos de Petro sobre el escrutinio

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) salió al paso de los cuestionamientos formulados por el presidente Gustavo Petro sobre el software electoral y el proceso de escrutinio de la primera vuelta presidencial, y aseguró que no encontró evidencias de manipulación en los resultados.
Durante la presentación del informe preliminar de observación, el jefe de la misión, Esteban González Pons, afirmó que los observadores europeos pudieron verificar la integridad de todas las etapas del proceso electoral y descartó irregularidades en el preconteo y en el escrutinio.
«Podemos descartar cualquier manipulación de los datos, del preconteo y del escrutinio», aseguró González Pons.
La declaración responde a las dudas planteadas por el presidente Petro durante las últimas semanas sobre el funcionamiento del software electoral y la necesidad de permitir auditorías más amplias al sistema de procesamiento de resultados.
Según explicó la misión, el sistema utilizado por la Registraduría cuenta con mecanismos de trazabilidad y control que permiten verificar cada etapa del conteo de votos. Además, recordó que las actas de cada mesa fueron publicadas pocas horas después del cierre de las urnas y estuvieron disponibles para la revisión de campañas, partidos políticos y organismos de observación.
González Pons también destacó que, hasta el momento, ninguna de las campañas que participan en la contienda presidencial ha presentado reclamaciones que pongan en duda la validez de los resultados.
«Hasta ahora no hemos recibido ninguna notificación por parte de los candidatos que participan en la contienda», afirmó.
En su informe preliminar, la misión europea señaló que la Registraduría organizó las elecciones de manera eficaz y transparente, pese a los desafíos logísticos y de seguridad que enfrentó el país durante la campaña. Asimismo, concluyó que la jornada electoral transcurrió de forma pacífica y que los observadores calificaron todas las fases del proceso como «transparentes, ordenadas y fluidas».
La MOE UE explicó que el sistema de escrutinio colombiano está basado en la revisión manual de las actas electorales por parte de jueces y notarios en presencia de testigos de las campañas, lo que permite garantizar la trazabilidad de los resultados.
Frente a las solicitudes de divulgar el código fuente del software electoral, una de las exigencias planteadas por Petro, la misión señaló que la Registraduría rechazó esa posibilidad por considerar que podría comprometer la seguridad del sistema. Sin embargo, destacó que se permitió una revisión inédita de cuatro semanas a los auditores acreditados por los partidos políticos.
Más allá de la discusión sobre el software electoral, la misión europea identificó otros desafíos para la democracia colombiana, entre ellos la desinformación en redes sociales, la polarización política, la violencia en algunas regiones del país y las debilidades en la supervisión de la financiación de campañas.
«Una vez más, Colombia ha dado una lección de democracia», concluyó González Pons al presentar el balance de la primera vuelta presidencial.