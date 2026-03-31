Dólar en Colombia abre a la baja en día clave por decisión de tasas de interés del BanRep

El mercado cambiario en Colombia arranca la jornada con una tendencia a la baja, abriendo en $3.650. Esta cifra representa un descenso de $21,75 frente al cierre del lunes ($3.671,75), en una mañana donde el optimismo por una posible tregua en Medio Oriente choca con la presión de las tasas de interés locales.
A nivel internacional, el billete verde sigue mostrando una fortaleza estructural, pero encuentra dificultades para romper resistencias clave. Según JP Tactical Trading, el índice DXY mantiene su sesgo alcista, pero sigue chocando contra el techo de los 100 puntos.
Sin embargo, el panorama regional ofrece señales de alerta. En México, el dólar ha logrado romper al alza el techo de los $18 pesos mexicanos, lo que podría generar un efecto dominó de depreciación en otras monedas de la región.
En el mediano plazo, según Rodrigo Lama, cofundador de la startup Global66, “aunque el shock energético sostiene al dólar como refugio, mantenemos la visión de una divisa estructuralmente más débil a futuro. No obstante, la cadena macro es clara: tasas altas en EE. UU. fortalecen al dólar y presionan a las emergentes”.
De acuerdo con el experto, el peso colombiano muestra resiliencia por el petróleo caro, pero su apreciación está limitada por la aversión al riesgo global.
Petróleo mantiene ritmo alcista, pero lo modera
Los precios del crudo moderan su ritmo alcista tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien proyectó que la guerra con Irán podría terminar en un plazo de cuatro a seis semanas.
El Brent europeo sube al 0,75 % y se encuentra en US$113,53, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), el de referencia en EE. UU., gana el 0,23 % hasta los US$103,13.
Informes del Wall Street Journal sugieren que Trump está dispuesto a concluir la campaña militar aun si el Estrecho de Ormuz permanece parcialmente cerrado. La Casa Blanca optaría por golpear arsenales específicos y apoyarse en aliados para la seguridad marítima, evitando una misión de desbloqueo total que prolongue el conflicto.
En una señal de alivio parcial, la Cancillería china confirmó que tres de sus buques lograron atravesar «recientemente» el estrecho, lo que el mercado interpreta como una fisura en el bloqueo de facto impuesto por Irán.
A pesar del tono diplomático, persiste la amenaza de destruir plantas eléctricas en Irán si no se alcanza un acuerdo antes del 6 de abril.
Noticias: tasas del BanRep y el mercado laboral en EE. UU.
La jornada de hoy cuenta con dos hitos que definirán el cierre del dólar.
La Junta Directiva del Banco de la República se reúne hoy para tomar decisiones de política monetaria. Tras el 10,25 % de enero, el mercado espera un movimiento agresivo en las tasas de interés.
La encuesta de ANIF y varios analistas coinciden en un aumento de 100 puntos básicos, lo que situaría la tasa en 11,25 %, un nivel no visto desde mediados de 2024. El objetivo es frenar la inflación impulsada por los costos de energía y el fenómeno de El Niño.
En Estados Unidos, a las 9:00 a.m. se publicará el dato de JOLTS Job Openings, una métrica vital para entender si el mercado laboral estadounidense sigue lo suficientemente dinámico como para que la FED mantenga sus tasas altas por más tiempo.
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