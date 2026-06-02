De la Espriella denuncia compra de votos en el Caribe; solicitó apoyo a EE. UU. para que presuntos responsables sean incluidos en la lista OFAC

En una entrevista tras la primera vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella denunció una presunta compra de votos en el Caribe colombiano a favor de Iván Cepeda.
El abogado afirmó que tiene plenamente identificadas a más de 20 personas que, según él, estarían realizando esta práctica, y aseguró que muy pronto sus nombres serán revelados por medio de un comunicado.
Agregó que está solicitando al Gobierno de Estados Unidos que verifique la situación con sus enviados especiales, con el fin de que los presuntos responsables sean incluidos en la lista OFAC y se les retire la visa junto a sus familiares.
Además, le mencionó a Semana algunos nombres por regiones. En el Atlántico, específicamente en Soledad, se refirió a “el señor Pulgar”.
En Sucre nombró a Mario Fernández Alcocer, exsenador y primo de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia. Cerca de esa zona, en Córdoba, habló de los hermanos Calle.
Por último, en el Cesar, señaló a Alfredo ‘Ape’ Cuello, actual miembro de la Cámara de Representantes con el aval del Partido Conservador. Aunque no dio nombres, dijo que en “Bolívar también tenemos identificada una gente”.
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“No me voy a quedar quieto, voy a hacer que se respete la voluntad popular (…). No voy a permitir que envenenen las elecciones haciendo una compra masiva de votos en el Caribe”.
De la Espriella, a su vez, se refirió a las elecciones presidenciales pasadas, en las que señaló a Armando Benedetti y a Roy Barreras de encabezar la compra de votos en esa zona del país a favor de Gustavo Petro.