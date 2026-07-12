Troncal del Magdalena 1 supera el 33 % de avance y llegará al 50 % de construcción en 2026

La construcción de la Troncal del Magdalena 1, uno de los principales proyectos de concesión vial 5G del país, alcanzó un 33,2 % de avance en su fase de construcción y prevé cerrar este año con una ejecución cercana al 50 %.
El megaproyecto, que conecta Puerto Salgar con Barrancabermeja (Santander) a lo largo de 259,6 kilómetros, inició su fase de construcción en noviembre de 2024 y actualmente cuenta con más de 70 frentes de obra activos.
Uno de los hitos más recientes fue la culminación de la puesta a punto de la Unidad Funcional 0 Definitiva (UF0D), que ya inició el proceso de verificación de indicadores por parte de la interventoría del proyecto.
Entre las principales obras en ejecución se encuentran: ocho variantes, 27 puentes vehiculares, ocho intersecciones y 25 puentes peatonales, además de la participación de más de 3.000 trabajadores directos y la operación de 600 equipos propios y de empresas locales para mantener el ritmo de las obras.
La entrega total del corredor está programada para 2028.
Operación del corredor continúa mientras avanzan las obras
Pese a la ejecución de las intervenciones, el corredor continúa operando de manera permanente. El concesionario mantiene 13 unidades de atención 24 horas, entre ambulancias, grúas, carros taller e inspección vial.
Adicionalmente, más de 200 colaboradores realizan labores permanentes de bacheo, demarcación, mantenimiento de drenajes, rocería y manejo de residuos. Cada año también se sellan alrededor de 300.000 metros lineales de fisuras para prolongar la vida útil del pavimento.
El proyecto también incorpora medidas ambientales y de economía circular. Entre ellas, la construcción de 19,9 kilómetros de pavimento con grano de caucho reciclado, el reaprovechamiento de más de 500.000 metros cúbicos de material de excavación, la conservación de 1.757 árboles gracias a ajustes en los diseños y la instalación de 78 paneles solares, que suministran el 70 % de la energía del Centro de Control de Operaciones.