Inundaciones ponen en riesgo la cosecha de arroz: miles de hectáreas quedaron bajo el agua en Casanare y Arauca

La emergencia invernal que golpea al oriente del país ya comienza a tener un fuerte impacto sobre uno de los principales renglones agrícolas de Colombia. Mientras las lluvias mantienen bajo alerta a Casanare y Arauca, la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) advirtió que miles de hectáreas de arroz quedaron inundadas justo cuando los cultivos entraban en su etapa final antes de la cosecha, una situación que amenaza la producción y los ingresos de cientos de familias productoras.
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La preocupación surge en medio de una emergencia que ya deja más de 13.100 familias afectadas entre ambos departamentos, según los reportes de las autoridades nacionales y regionales. A esto se suman ríos desbordados, puentes colapsados, carreteras destruidas y amplias zonas rurales incomunicadas.
Fedearroz señaló que las inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare han afectado extensas áreas arroceras de los Llanos Orientales, una de las regiones más importantes para este cultivo en Colombia.
De hecho, Casanare hace parte de la principal zona arrocera del país y solo en el primer semestre de 2025 registró 216.847 hectáreas sembradas, de acuerdo con cifras del convenio DANE-Fedearroz. La región de los Llanos, que incluye también a Arauca, concentra una parte significativa de la producción nacional del cereal.
Fedearroz pide medidas urgentes para salvar la cosecha de arroz
En un comunicado, Fedearroz manifestó su «máxima preocupación» por la emergencia invernal que afecta a Casanare y Arauca y advirtió que las pérdidas ya no solo recaen sobre los cultivos, sino también sobre la infraestructura productiva de la región.
La organización explicó que la fuerza de las aguas destruyó jarillones, carreteras, vías secundarias y terciarias, además de causar daños en fincas e infraestructura agrícola.
Según el gremio, «como consecuencia del desbordamiento de los ríos Tocaría, Pauto, Cravo Sur y Casanare, se han afectado miles de hectáreas de arroz que se encuentran en su última etapa previa a la cosecha».
Fedearroz también aseguró que las afectaciones alcanzan a numerosas actividades agropecuarias de los Llanos y que las inundaciones están perjudicando gravemente a productores de arroz, ganaderos y agricultores de cultivos de pancoger.
El departamento de Arauca permanece incomunicado por vía terrestre
Ante el deterioro de la situación, el gerente general de Fedearroz, Rafael Hernández Lozano, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para desplegar una respuesta coordinada.
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El dirigente solicitó la intervención del Ministerio de Agricultura y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender la emergencia con recursos suficientes.
«Ante esta delicada situación, hacemos un urgente llamado al Gobierno Nacional para que se desplieguen acciones a través del Ministerio de Agricultura y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de disponer de las acciones y los recursos necesarios, teniendo en cuenta además que el departamento de Arauca ha quedado incomunicado por vía terrestre», indicó Hernández Lozano.
Además, el gremio pidió conformar comisiones técnicas entre las autoridades nacionales y departamentales para realizar una evaluación inmediata de daños y elaborar un censo real de las hectáreas afectadas.
Con esa información, Fedearroz considera indispensable activar ayudas económicas para los productores, incluyendo líneas especiales de crédito de emergencia, refinanciación de deudas sin penalidades y subsidios directos para pequeños, medianos y grandes agricultores damnificados.
El comunicado también solicita la destinación inmediata de maquinaria amarilla para reconstruir jarillones, limpiar canales de drenaje y rehabilitar las vías terciarias que permiten sacar las cosechas desde las zonas rurales.
La emergencia sigue creciendo en Casanare y Arauca
La advertencia del gremio coincide con el complejo panorama que enfrentan ambos departamentos.
En Arauca, la UNGRD activó la respuesta nacional de emergencia luego de que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo declarara la calamidad pública. Los reportes preliminares indican que más de 8.900 familias han resultado afectadas, especialmente en Arauquita, Saravena y Tame.
Tras un sobrevuelo por la zona, la entidad confirmó el colapso de cuatro puentes estratégicos: Ríolopeño, Tame, Río Tigre-Cusay y Box Coulver, este último sobre la vía entre Arauca y Arauquita. Como primera medida, anunció la instalación de un puente militar entre Saravena y Cubará, en coordinación con Invías y el Ejército Nacional.
Mientras tanto, en Casanare ya se contabilizan más de 4.200 familias damnificadas, aunque las autoridades advierten que la cifra continúa aumentando.
El gobernador César Ortiz Zorro informó que los reportes del Ideam y de Corporinoquia mantienen al departamento bajo alerta roja por crecientes súbitas e inundaciones.
«Tenemos crecientes súbitas históricas, incluso desbordamiento de ríos. Por más de 50, 60 y hasta 70 años no se generaba un desbordamiento de estos», afirmó el mandatario.
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También explicó que continúan las alertas rojas por inundaciones en los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y Cravo Sur, además de alertas roja y naranja por deslizamientos en distintos municipios.