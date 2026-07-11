Alerta roja por lluvias en Arauca y Casanare: miles de familias afectadas y promesas de inversión de Abelardo De la Espriella

La temporada de lluvias continúa causando estragos en el oriente colombiano. Arauca y Casanare viven una de las emergencias invernales más complejas de los últimos años, con más de 13.100 familias afectadas, ríos desbordados, puentes colapsados, alertas por deslizamientos y daños en infraestructura que mantienen en máxima alerta a las autoridades nacionales y regionales.
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En medio de esta situación, el presidente electo Abelardo De la Espriella visitó Casanare, donde reiteró su compromiso con el desarrollo del departamento y anunció que será una prioridad dentro de su gobierno.
La situación más crítica se registra en Arauca. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la respuesta de emergencia luego de que el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo aprobara la declaratoria de calamidad pública como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante las últimas 48 horas.
Según los reportes preliminares de la entidad, más de 8.900 familias resultaron afectadas, principalmente en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame, donde las inundaciones y crecientes han provocado daños en viviendas, vías y cultivos.
Tras un sobrevuelo por las zonas afectadas, el director de la UNGRD, Javier Pava, confirmó que fueron identificados cuatro puntos críticos por el colapso de importantes estructuras: el puente Ríolopeño, el puente Tame, el puente Río Tigre-Cusay y el puente Box Coulver, ubicado sobre la vía que comunica Arauca con Arauquita.
Como primera medida para restablecer la conectividad, la entidad anunció la instalación de un puente militar en la carretera que comunica a Saravena (Arauca) con Cubará (Norte de Santander), en coordinación con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ejército Nacional.
Pava advirtió que los fenómenos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes y que la severidad de este exceso de lluvias, así como los ciclos de sequía posteriores, forman parte de eventos climáticos extremos cada vez más recurrentes debido al cambio climático global, lo que obliga al Estado a formular soluciones estructurales de fondo sobre el territorio.
El director explicó que una vez el Consejo Departamental consolide la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), la UNGRD activará nuevas ayudas para las comunidades afectadas.
Casanare continúa bajo alerta roja por lluvias
Mientras tanto, en Casanare la emergencia tampoco da tregua. Los reportes oficiales ya registran más de 4.200 familias damnificadas, aunque las autoridades advierten que el número podría aumentar debido a que el censo continúa desarrollándose en varios municipios.
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El gobernador César Ortiz Zorro explicó que los reportes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y de Corporinoquia mantienen al departamento bajo alerta roja.
«Reportes del Ideam y de Corporinoquia nos mantienen en alerta roja en el departamento de Casanare por las crecientes súbitas por las constantes lluvias. Tenemos crecientes súbitas históricas, incluso desbordamiento de ríos. Por más de 50, 60 y hasta 70 años no se generaba un desbordamiento de estos», afirmó el mandatario.
El gobernador agregó que actualmente existen alertas rojas por inundaciones en los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y Cravo Sur, mientras varios municipios permanecen bajo alerta roja y naranja por riesgo de deslizamientos de tierra.
«Hoy tenemos desbordamientos que están generando grandes pérdidas en el departamento de Casanare y tenemos alertas rojas por inundaciones en los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y Cravo Sur. Además tenemos alerta roja y naranja por deslizamientos de tierra en muchos municipios del departamento», enfatizó.
Abelardo De la Espriella promete convertir a Casanare en un motor agroindustrial
En medio de la emergencia, el presidente electo Abelardo De la Espriella llegó a Yopal como parte de su gira de empalme regional para reunirse con el gobernador y los alcaldes de los 19 municipios del departamento. Durante su visita aseguró que Casanare ocupará un lugar prioritario dentro de su administración.
«Estos 19 municipios están en mi corazón y no los voy a dejar solos. Ustedes no necesitan intermediarios para tener una relación directa con la Presidencia de Colombia. Las puertas están abiertas, porque en esta presidencia no habrá centralismo bogotano», manifestó el presidente electo.
De la Espriella afirmó que su propósito será convertir a Casanare en un referente nacional e internacional de producción agroindustrial: «Colombia ni siquiera ha agotado su etapa agrícola. El futuro del país está en la tierra, y esa tierra maravillosa está aquí», afirmó, al señalar que el departamento puede convertirse en un productor mundial de alimentos para exportación.
El mandatario electo también aseguró que las inversiones para la región estarán acompañadas de estrictos controles sobre el manejo de los recursos públicos.
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«Personalmente verificaré cada peso, con un respeto absoluto por la plata del pueblo colombiano», sostuvo, al recordar que el próximo gobierno enfrentará importantes restricciones fiscales que obligarán a priorizar la inversión pública.