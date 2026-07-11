Choque entre Venezuela y el gobierno entrante de Colombia por la reconstrucción tras terremotos: esto dijo cada parte

La crisis humanitaria provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio generó un cruce de mensajes entre Caracas y el presidente electo de Colombia, Abelardo De la Espriella.
Lo que comenzó como un anuncio sobre una eventual participación colombiana en la reconstrucción de las zonas afectadas derivó, en cuestión de horas, en un intercambio de pronunciamientos entre el Gobierno venezolano y el presidente electo.
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Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron miles de víctimas y una destrucción de gran escala. El balance más reciente entregado por las autoridades venezolanas reporta 4.333 fallecidos, 16.740 heridos, 315 personas aún sin identificar y la necesidad de construir unas 25.000 viviendas para atender a quienes perdieron sus hogares.
La controversia comenzó el viernes, cuando Abelardo De la Espriella aseguró durante un acto público que «la reconstrucción de Venezuela tiene que hacerla Colombia, con todo lo que ello implique». En ese mismo escenario afirmó haber dado instrucciones a su ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, para conformar un equipo de ingenieros de reconstrucción y dejó abierta la posibilidad de coordinar esfuerzos con Estados Unidos.
Venezuela rechazó la propuesta de Colombia
Horas después, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un pronunciamiento en el que manifestó haber observado «con extrañeza» las declaraciones del presidente electo colombiano.
Según Caracas, corresponde «exclusivamente al Estado venezolano la conducción, planificación y ejecución del proceso de recuperación, reconstrucción y desarrollo integral de las zonas afectadas por el doblete sísmico ocurrido en nuestro país».
El Gobierno venezolano sostuvo además que ya activó todas sus capacidades nacionales, incluyendo instituciones del Estado, empresas públicas y privadas y personal técnico especializado para atender la emergencia.
En el mismo documento agradeció las expresiones de solidaridad recibidas por parte de gobiernos y organismos internacionales, aunque dejó claro que, por ahora, «a la fecha no está prevista articulación alguna con el gobierno electo de Colombia».
Gobierno entrante de De la Espriella respondió
Tras conocerse la posición oficial de Caracas, la oficina de prensa del presidente electo publicó un comunicado, en el que aseguró que las declaraciones de De la Espriella fueron interpretadas fuera de contexto y reiteró que nunca se pretendió desconocer la soberanía venezolana.
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El documento señala que las afirmaciones del mandatario electo fueron realizadas «desde una perspectiva exclusivamente humanitaria y de cooperación regional», inspiradas en la convicción de que los países vecinos deben colaborar cuando ocurre una tragedia de gran magnitud.
Asimismo, el gobierno entrante enfatizó que «en ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades», y sostuvo que cualquier eventual apoyo solo podría darse mediante mecanismos institucionales de cooperación y con pleno respeto por el derecho internacional.
En el comunicado, la administración entrante también destacó que Colombia cuenta con capacidades técnicas, logísticas y humanas que podrían contribuir a labores de remoción de escombros, recuperación de infraestructura y reconstrucción, si existieran canales institucionales y voluntad de cooperación entre ambos países.
El texto añade que «las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías» y que, en esos momentos, «la solidaridad entre pueblos hermanos debe prevalecer sobre cualquier diferencia política». Finalmente, el gobierno electo reiteró que mantendrá su disposición de respaldar iniciativas de cooperación humanitaria que permitan proteger la vida y acelerar la recuperación de las comunidades afectadas.
Mientras se desarrolla este intercambio diplomático, Venezuela continúa enfrentando una de las mayores emergencias de su historia reciente.
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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que el país necesitará alrededor de 25.000 viviendas para atender a las más de 17.900 personas que perdieron sus hogares y aseguró que serán necesarios recursos adicionales para financiar la reconstrucción. Además, indicó que todavía permanecen 315 personas sin identificar tras los terremotos, mientras continúan los procesos forenses y las labores de recuperación.