Banco de Talentos para trabajar con el gobierno De la Espriella ya está operando: así puede ser contratado

Con el inicio del gobierno de Abelardo De la Espriella también comenzó a operar una de las iniciativas con las que el nuevo mandatario busca cambiar la forma en que se selecciona parte del talento humano del Estado. Se trata del Banco Nacional de Talentos, una plataforma que ya recibe hojas de vida de colombianos interesados en trabajar con el Gobierno y que acaba de mostrar su primer resultado: una de las ministras del gabinete fue elegida tras postularse por este mecanismo.
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La primera prueba del funcionamiento de la plataforma quedó en evidencia con el nombramiento de Claudia Benavidez Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Según informó el presidente electo, la ingeniera industrial llegó a consideración del mandatario luego de registrar su hoja de vida en el Banco Nacional de Talentos, iniciativa creada para ampliar el acceso de los ciudadanos a oportunidades dentro del sector público.
Benavidez es ingeniera industrial de la Universidad Nacional, cuenta con una maestría en Creatividad e Innovación y un doctorado en Competitividad y Sostenibilidad. Al anunciar su designación, De la Espriella aseguró que su trayectoria representa el objetivo del programa: identificar perfiles con mérito y formación académica para integrarlos al servicio público.
«Hija de Pasto y adoptada por Manizales, Claudia Benavidez Salazar es el reflejo de que el esfuerzo, la disciplina y la excelencia académica transforman vidas», afirmó el mandatario.
¿Qué es el Banco Nacional de Talentos?
El Banco Nacional de Talentos es una plataforma creada por el Gobierno para reunir hojas de vida de ciudadanos interesados en trabajar en ministerios, entidades públicas y proyectos estratégicos durante el cuatrienio.
De acuerdo con el presidente, el sistema utilizará herramientas de inteligencia artificial para clasificar los perfiles registrados y relacionar las capacidades de los aspirantes con las vacantes o necesidades de las diferentes entidades del Estado.
«Este banco creará el registro de hojas de vida más grande e importante del país, una plataforma tecnológica de última generación con inteligencia artificial que permitirá registrar perfiles de forma ágil y segura, clasificarlos de manera adecuada, hacer una unión precisa entre capacidades y necesidades del Estado y mantener una base de datos viva y dinámica», explicó De la Espriella.
El mandatario sostuvo que el propósito es democratizar el acceso al servicio público y reducir la dependencia de recomendaciones políticas para acceder a determinados cargos.
«Ya no más puertas cerradas, ya no más ‘¿quién te recomendó?’. Ahora el talento colombiano será tratado como el activo estratégico más valioso para construir entre todos la Patria Milagro», señaló.
Banco de Talentos no reemplaza los concursos de la Comisión Nacional del Servicio Civil
Durante una entrevista con Valora Analitik, Laura Herrera Caro, líder de Magneto Empleos, aclaró que el Banco Nacional de Talentos no sustituye los concursos públicos ni los procesos administrados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
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«No existen requisitos. Bienvenidas todas aquellas personas que quieran hacer parte del Banco de Talentos. No requieren experiencia laboral, no requieren un perfil específico; recibimos cualquier tipo de perfil».
Herrera explicó que la iniciativa funciona como una base de datos para identificar candidatos cuando las entidades del Gobierno requieran determinado talento.
«Queremos resaltar que esta iniciativa no reemplaza en absoluto todos los procesos que la Comisión Nacional del Servicio Civil debe gestionar y, adicionalmente, todos los procesos que se registran y regulan a través de la plataforma SIMO. Simplemente estamos haciendo un Banco de Talentos».
Según la información divulgada por Patria Milagro y Magneto Empleos, cualquier colombiano puede registrarse.
La convocatoria está abierta para personas con experiencia profesional, técnica, tecnológica, laboral o académica, pero también para quienes aún no cuentan con experiencia laboral.
Asimismo, podrán inscribirse colombianos que residan en el exterior y deseen ser considerados para futuras oportunidades dentro del Gobierno.
No obstante, las entidades aclararon que registrarse no garantiza un empleo, ya que la plataforma únicamente consolida una base de datos que será consultada cuando existan vacantes acordes con cada perfil.
Así puede registrarse para trabajar con el Gobierno
Laura Herrera explicó que el proceso de inscripción es completamente virtual y tarda pocos minutos.
El paso a paso es el siguiente:
- Ingresar al portal oficial del Banco Nacional de Talentos: https://bancodetalentos.com.co/.
- Hacer clic en «Quiero registrarme».
- Crear una cuenta en Magneto Empleos o iniciar sesión si ya tiene una.
- Registrar las tres experiencias más relevantes de su trayectoria profesional o académica.
- Completar la información sobre estudios, competencias y demás datos de la hoja de vida.
- Finalizar el registro para que el perfil quede incorporado en la base de datos.
Según Herrera, las notificaciones sobre eventuales procesos de selección llegarán al correo electrónico y al número celular registrados durante la inscripción.
«Las notificaciones serán dadas a través del correo electrónico y del número celular registrados en el formulario de vinculación con el Banco de Talentos», explicó.
El Gobierno informó que el desarrollo tecnológico del Banco Nacional de Talentos se realiza en alianza con Magneto Empleos, plataforma especializada en reclutamiento, y Marble Headhunter, firma enfocada en la búsqueda de ejecutivos de alta dirección.
Según De la Espriella, estas compañías aportarán herramientas tecnológicas y criterios técnicos para identificar los perfiles más adecuados para las diferentes entidades del Estado
«Lo desarrollamos con dos aliados de primer nivel: Magneto Empleos y Marble Headhunter. En alianza con la empresa privada garantizamos un proceso moderno, transparente y técnicamente sólido», afirmó.
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Con esta iniciativa, el Gobierno espera mantener una base de datos activa durante los próximos cuatro años para facilitar la búsqueda de talento cuando surjan nuevas necesidades de personal en ministerios, entidades descentralizadas y proyectos estratégicos, sin sustituir los mecanismos de selección establecidos por la ley para los cargos de carrera administrativa.