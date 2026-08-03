Industria manufacturera colombiana completa seis meses de crecimiento; PMI se situó en 52,7 puntos en julio

El sector industrial de Colombia ha logrado mantener su tendencia expansiva al cierre de julio de 2026, completando así un semestre consecutivo de mejora en sus condiciones operativas.
El Índice de Gestión de Compras (PMI) de Davivienda se ubicó en 52,7 puntos el mes pasado. Aunque este resultado representa un ligero descenso frente a los 53,7 puntos de junio, sigue estando por encima del umbral de los 50 puntos, lo que indica un sólido ritmo de crecimiento para la industria nacional.
Germán Cristancho, director de Investigaciones Económicas y de Mercados Financieros en Davivienda, destacó la notable resiliencia de la industria y su madurez operativa al gestionar proactivamente los inventarios frente a los retos logísticos.
“La industria manufacturera colombiana ha demostrado una notable resiliencia al consolidar seis meses consecutivos de expansión. Si bien persisten desafíos logísticos que limitan la capacidad productiva, la gestión proactiva de inventarios y la generación constante de empleo evidencian una madurez operativa creciente”, dijo.
El dinamismo observado en julio, que se reflejó en el aumento de las ventas y los nuevos negocios, estuvo impulsado por una combinación de factores coyunturales y estratégicos que incluyen el fortalecimiento de la demanda por cuenta de la introducción de nuevas líneas de productos al mercado y el hecho de que las empresas lograron captar nuevas bases de clientes.
También contribuyó de forma importante la Copa Mundial de la FIFA, evento que dinamizó el consumo y las solicitudes de pedidos. Como resultado, el crecimiento de los nuevos negocios alcanzó su segundo nivel más alto desde noviembre de 2025, solo superado por la cifra de junio de este año.
Producción e inventarios se mantienen rezagados
A pesar del fuerte repunte en los pedidos, la producción fabril aumentó de manera marginal, registrando su menor incremento en el trimestre móvil más reciente (mayo a julio).
Esta disparidad se debe a que muchas empresas optaron por satisfacer la demanda utilizando sus inventarios de productos finales, los cuales disminuyeron por quinto mes consecutivo.
Paralelamente, los industriales enfrentaron dificultades para elevar sus volúmenes de producción debido a la escasez de materias primas esenciales.
Para contrarrestar esta situación, las fábricas intensificaron la adquisición de insumos con un ritmo de crecimiento históricamente sólido, aunque se detectaron retrasos en las entregas debido a atascos de tráfico y demoras en los puertos.
Por otro lado, el reporte destaca la moderación de la inflación dentro del sector. Aunque se reportaron alzas en los precios de productos químicos, alimentos, metales, textiles y transporte, el incremento general de los costos fue el menos pronunciado en los últimos seis meses. De igual forma, los precios de venta al público se ajustaron al alza a la tasa más débil desde que comenzó el año.
En cuanto al mercado laboral, la necesidad de cumplir con los pedidos pendientes y elevar la producción impulsó la creación de empleo por segundo mes consecutivo. Aunque el ritmo de contratación fue menor al de junio, siguió siendo considerado sólido por los analistas.
El informe concluye con una visión favorable hacia el futuro, pues el 42 % de las empresas encuestadas prevé un crecimiento de la producción en los próximos 12 meses. Este optimismo se fundamenta en las expectativas de una recuperación económica generalizada, la planificación de nuevas expansiones y la confianza en que la demanda continuará su senda de mejoría.
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