Gobierno Petro volverá a radicar proyecto para prohibir el fracking en Colombia: ya hay fecha

El debate sobre el futuro del fracking en Colombia volverá al Congreso en el cierre del gobierno de Gustavo Petro. Los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente anunciaron que el próximo 20 de julio de 2026, durante la instalación del nuevo periodo legislativo, radicarán nuevamente el proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva la exploración y explotación de hidrocarburos mediante fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales.
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La iniciativa llega en un momento clave para la política energética del país. Mientras el Gobierno Petro insiste en que esta técnica representa riesgos para el agua, los ecosistemas y la salud pública, el presidente electo Abelardo De la Espriella ha manifestado durante su campaña que buscará impulsar los pilotos de exploración no convencional como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad energética y aumentar la producción de hidrocarburos.
¿Qué propone el nuevo proyecto antifracking?
El anuncio fue realizado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, durante la entrega de proyectos de energía solar en los municipios de Becerril y Curumaní, en el departamento del Cesar.
Según explicó el funcionario, la propuesta será presentada conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y congresistas del Pacto Histórico.
«He acordado con la ministra de Ambiente que el próximo 20 de julio, durante la instalación del nuevo Congreso de la República, presentaremos junto con las y los congresistas del Pacto Histórico el proyecto de ley que prohíbe el fracking en Colombia. Es una iniciativa para proteger el agua, la vida y nuestros ecosistemas», afirmó Palma.
El ministro agregó que, a juicio del Gobierno, durante años se promovió esta tecnología como una alternativa para aumentar la producción de petróleo y gas, pero sostuvo que esa estrategia no prosperó y reiteró que la administración Petro mantendrá su apuesta por la transición energética.
¿Qué es el fracking y por qué genera tanta polémica?
El fracking, o fracturamiento hidráulico, es una técnica utilizada para extraer petróleo y gas atrapados en formaciones rocosas de baja permeabilidad.
El procedimiento consiste en perforar varios kilómetros bajo tierra e inyectar agua, arena y aditivos químicos a muy alta presión para fracturar la roca y liberar los hidrocarburos.
Sus defensores sostienen que esta tecnología permite aprovechar reservas que no pueden extraerse mediante métodos convencionales, fortalece la seguridad energética, reduce la dependencia de importaciones de gas y genera ingresos por regalías e impuestos.
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Sin embargo, organizaciones ambientales, comunidades y diversos sectores académicos han advertido sobre posibles riesgos relacionados con la contaminación de fuentes hídricas, el alto consumo de agua, las emisiones de metano, la afectación de ecosistemas y la posibilidad de incrementar la sismicidad inducida. Precisamente por esos debates, el principio de precaución ha sido uno de los ejes de las discusiones judiciales y regulatorias en Colombia.
Aunque Colombia cuenta con normas que en diferentes momentos regularon los yacimientos no convencionales y los proyectos piloto de investigación, el desarrollo del fracking ha enfrentado múltiples obstáculos jurídicos y ambientales.
En 2018, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente parte de la reglamentación que permitía esta técnica al considerar que era necesario aplicar el principio de precaución frente a los posibles impactos ambientales y sobre la salud humana. Posteriormente, continuaron las discusiones judiciales alrededor de los proyectos piloto, mientras el Gobierno Petro descartó impulsar esta tecnología durante su mandato.
Como resultado, en Colombia actualmente no existe explotación comercial mediante fracking, y el debate continúa abierto entre quienes consideran que podría contribuir a mejorar la seguridad energética y quienes defienden su prohibición definitiva por razones ambientales.
El ministro Palma realizó el anuncio en medio de la entrega de dos proyectos de soluciones solares individuales en Becerril y Curumaní, donde el Ministerio de Minas y Energía instaló 2.494 paneles solares que beneficiarán a más de 4.300 habitantes.
Con una inversión de $36.000 millones, estas iniciativas producirán 1.870 MWh de energía limpia al año, evitarán la emisión anual de 340 toneladas de dióxido de carbono y tendrán una vida útil estimada de 25 años, según informó la cartera.
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La radicación del proyecto ocurrirá apenas unas semanas antes del cambio de gobierno, por lo que su trámite legislativo quedará en manos del Congreso que comenzará funciones el 20 de julio y de la administración que asumirá el poder el próximo 7 de agosto.