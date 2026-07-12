Gobierno electo desmiente declaraciones de Charles Chapman sobre cotización por horas dadas a Valora Analitik

El gobierno electo de Abelardo De la Espriella desmintió las declaraciones entregadas por el abogado Charles Chapman a Valora Analitik, en las que aseguró que la próxima administración reglamentaría el trabajo y la cotización por horas en Colombia aprovechando disposiciones incluidas en la reforma laboral aprobada durante el gobierno de Gustavo Petro.
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La Oficina de Comunicaciones del presidente electo aseguró que esas afirmaciones no representan la posición oficial del nuevo gobierno y aseguró que no existe ninguna decisión adoptada sobre ese tema.
A través del Comunicado, el equipo del presidente electo indicó que Chapman fue apartado del equipo de empalme hace varios días y, por esa razón, no está autorizado para hablar en nombre del gobierno entrante ni para anticipar políticas públicas, decisiones institucionales o reglamentaciones futuras.
El pronunciamiento responde a una entrevista concedida por Chapman a Valora Analitik, en la que afirmó que ya estaba listo un esquema para permitir el trabajo y la cotización por horas en Colombia mediante la reglamentación de varios artículos de la reforma laboral sancionada en 2025.
Durante esa conversación, el abogado sostuvo que el Congreso había dejado «unas ventanas» dentro de la ley para implementar ese modelo y aseguró que la iniciativa estaba siendo revisada por el equipo de empalme. «Ya está listo el tema y lo está revisando el equipo de empalme. Lo bueno es que hay oportunidades en la ley laboral para hacerlo (…) Hay una norma para independientes, otra para microempresas y otra para contratos especiales», afirmó entonces.
Gobierno electo niega cualquier decisión sobre trabajo por horas
Sin embargo, el gobierno electo fue enfático en señalar que esa versión es falsa: «Es completamente falso que el próximo Gobierno haya decidido reglamentar el trabajo o la cotización por horas, o que exista una determinación en ese sentido. No se ha adoptado ninguna decisión relacionada con los asuntos mencionados en la publicación», indicó la Oficina de Comunicaciones del presidente electo.
El documento también precisa que las opiniones expresadas por Chapman son de su exclusiva responsabilidad y que no representan ni comprometen los lineamientos, compromisos o decisiones que adoptará la administración que asumirá funciones el próximo 7 de agosto.
Qué decía la propuesta planteada por Chapman
En la entrevista con este medio, Chapman explicó que la reforma laboral vigente contempla disposiciones que permitirían realizar aportes proporcionales a seguridad social en algunos casos específicos, especialmente para microempresas, hogares e independientes, siempre que dichos artículos sean reglamentados por el Ejecutivo.
Según explicó, uno de los ejemplos sería el de las personas que trabajan por días realizando labores domésticas, quienes podrían cotizar a salud y pensión de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado, lo que, en su criterio, favorecería la formalización laboral.
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El abogado también defendió que un esquema de este tipo respondería a los cambios del mercado laboral, especialmente entre trabajadores jóvenes que buscan mayor flexibilidad para combinar estudios, varios empleos o actividades independientes.
Incluso señaló que sectores como el comercio, los restaurantes o los servicios de alimentos podrían beneficiarse al contratar personal durante horarios específicos, como noches o fines de semana, bajo un esquema formal de cotización.
La reforma laboral aprobada en 2025 incorporó disposiciones relacionadas con aportes proporcionales para determinados trabajadores, especialmente independientes, hogares y microempresas. No obstante, la aplicación práctica de esos mecanismos depende de la reglamentación que expida el Gobierno Nacional.