Trump anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella y dice que las elecciones serán clave para la relación bilateral

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió este 2 de junio a las elecciones presidenciales en Colombia y expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella.
En su mensaje, el mandatario felicitó al candidato por su triunfo en la primera vuelta del 31 de mayo y lo calificó como un “líder inteligente, fuerte y decidido”.
También hizo una comparación entre él y el abogado, afirmando que “Abelardo lucha incansablemente y ama a su gran país y a su pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”.
Según Trump, en caso de una eventual victoria, De la Espriella “tendría un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la ley y el orden”.
También mencionó a Iván Cepeda, a quien señaló como un “marxista radical”.
Finalmente, sobre las relaciones entre EE. UU. y Colombia, Trump advirtió que “los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro” de ambos países.