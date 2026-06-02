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Trump anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella y dice que las elecciones serán clave para la relación bilateral

Trump felicitó al candidato por su triunfo en la primera vuelta del 31 de mayo y lo calificó como un “líder inteligente, fuerte y decidido”.

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Trump anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella
Trump anuncia apoyo a Abelardo de la Espriella. Foto: redes sociales

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Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se refirió este 2 de junio a las elecciones presidenciales en Colombia y expresó su apoyo a Abelardo de la Espriella.

En su mensaje, el mandatario felicitó al candidato por su triunfo en la primera vuelta del 31 de mayo y lo calificó como un “líder inteligente, fuerte y decidido”.

Donald Trump apoyo a Abelardo de la Espriella
Donald Trump apoyo a Abelardo de la Espriella. Foto: tomada de Truth Social

También hizo una comparación entre él y el abogado, afirmando que “Abelardo lucha incansablemente y ama a su gran país y a su pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”.

Según Trump, en caso de una eventual victoria, De la Espriella “tendría un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la ley y el orden”.

La reforma tributaria de Abelardo de la Espriella
Imágenes: Campaña Abelardo de la Espriella y Banco de la República

También mencionó a Iván Cepeda, a quien señaló como un “marxista radical”.

Finalmente, sobre las relaciones entre EE. UU. y Colombia, Trump advirtió que “los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro” de ambos países.

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Tags: Abelardo de la Espriella, Donald Trump
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