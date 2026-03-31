Atención | Pelea en Junta del BanRep provoca levantamiento del ministro Ávila quien citará rueda de prensa sin Villar

Fuentes enteradas de los pormenores de la reunión de la Junta Directiva del Banco de la República celebrada hoy acaban de confirmarle a Valora Analitik que hubo disgusto y acalorada discusión entre el ministro de Hacienda, Germán Ávila y los demás miembros.
Según contaron, Ávila está abiertamente disgustado porque la Junta habría decidido elevar la tasa de interés de intervención en una cifra demasiado alta en concepto del Gobierno que acusa al banco central de frenar el crecimiento económico.
Al calor de la discusión, el ministro del Gobierno Petro se levantó de la mesa, abandonó la sede del Banco en Bogotá y procedió a citar una rueda de prensa en el Ministerio de Hacienda sin contar con la participación del gerente del emisor, Leonardo Villar.
El Banco de la República envió confirmación sobre el desarrollo de la rueda de prensa en la que se anunciará la decisión de tasas de interés para marzo de 2026.
«La rueda de prensa de la reunión de Junta Directiva sigue confirmada hoy a la 1:15 p.m.«, dijo el equipo de comunicaciones a periodistas en su grupo de WhatsApp.
Valora preguntó si la rueda de prensa se llevará a cabo pese a la inasistencia del ministro de Hacienda. La respuesta fue afirmativa, en tanto la declaración será liderada por el gerente del banco central, Leonardo Villar.
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