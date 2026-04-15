Villar denuncia «campaña de descrédito» del Gobierno Petro al BanRep; pide bajar ánimos y lenguaje

En una declaración en el Congreso, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, denunció una campaña de descrédito del Gobierno Petro al BanRep e, incluso, criticó las menciones directas del presidente de la República a las mujeres del directorio.
El directivo le pidió al ministro Germán Ávila y en general al Ejecutivo “bajar los ánimos y bajar el lenguaje con el cual se está manejando la relación con el Banco de la República».
Y añadió: “Lo quiero pedir porque creo que le conviene al país frenar la campaña abierta de descrédito del Banco de la República que está adelantando en este momento el Gobierno (…). Esta no perjudica al Banco de la República, que tiene su credibilidad bastante sólida, sino que perdjudica al país porque se deteriora la confianza internacional, cuando se insiste en atacar persistentemente al banco y atacarlo de formas que degradan el debate”.
Campaña de descrédito del Gobierno Petro al BanRep y otras reacciones tras choque
En su declaración, el gerente del BanRep también salió en defensa de la codirectora Laura Moisá, luego de que el presidente Petro se fuera en contra de ella por sumarse a la mayoría de la Junta y votar por una subida de tasas de interés.
.Según el directivo, desde el Gobierno hay una «descalificación permanente» de la Junta Directiva del BanRep, una «degradación de los funcionarios» y una «degradación de las mujeres miembro de la Junta Directiva».
Y agregó: «Rechazo rotundamente esa afirmación que una señora miembro de la Junta Directiva era guerrillera del EPL y ella se había convertido (…) en fascista y, algo aún peor, en genocida. Creo que utilizar la palabra genocida debemos evitarlo cuando no estamos hablando de un genocidio”.
De otro lado, el directivo afirmó que si la Junta Directiva del emisor no puede sesionar porque el ministro de Hacienda no asiste, podría haber «un veto» para que el «banco tome decisiones con la autonomía que asignó la Constitución y la ley».
La referencia de Villar se presenta luego de dos semanas de que el MinHacienda se retirara de la reunión en la que se aumentaron nuevamente las tasas de interés en 100 puntos básicos.
En ese sentido, el gerente del banco central indicó que, si se mantiene la ausencia de Ávila o un representante del Ejecutivo, se debería revisar el decreto que desarrolló el funcionamiento del BanRep.