Viene fecha clave para definir el aumento del salario mínimo en Colombia del 2026

La decisión del salario mínimo en Colombia cada vez se decanta para que sea tomada mediante decreto presidencial.

Salario mínimo. Foto: Imagen de Carlos Andrés Ruiz Palacio en Pixabay.

Pendiente está el país de lo que sea la definición del salario mínimo en Colombia, si bien las posturas están sustancialmente distanciadas entre lo que dicen los empresarios y lo que pretenden los trabajadores, se espera que se destapen las cartas de manera oficial.

El empuje entre una postura y otra se centra en los efectos que pudiera tener la inflación en Colombia dados los precios que dependen de lo que se defina en la mesa.

Discusión del salario mínimo en Colombia del 2025
Imagen: MinTrabajo

La decisión de Fenalco de no hacer parte de la mesa que negocia el salario mínimo en Colombia parece definir, cada vez más, la posibilidad de que el aumento se dé por una decisión del presidente Petro, quien se inclinaría por la iniciativa que tienen los trabajadores.

Con esto de base, se espera entonces que para este martes 9 o miércoles 10 de diciembre se definan los porcentajes formales que van a llevar las partes a la mesa de negociación.

Solo 3,7 millones de trabajadores (16,5 % del total) reciben un salario mínimo mensual. Imagen: Alcaldía de Bucaramanga

¿Cómo se va a definir el salario mínimo?

Una vez se den a conocer estas posturas, lo que pasará es que la mesa debatirá las respectivas cifras y presentarán las sustentaciones sobre lo que sea el aumento, ya sea del orden del 7 % o por encima del 11 %.

Habrá entonces una semana de deliberaciones, teniendo en cuenta también las recomendaciones de analistas y expertos que estén de acuerdo tanto de una como de otra propuesta. Hay que tener presente, en ese escenario de deliberaciones, lo que sea la proyección de inflación del año entrante.

Trabajadores en Colombia. Imagen: IDU

Recomendado: En esto quedaría el auxilio de transporte para 2026 si el aumento es del 11 %

Si para la mitad de diciembre no hay una definición del incremento, se podría llamar a sesiones extra de deliberación y, si esa no es la intención de la mesa, en las semanas el presidente Petro, en cualquier momento, podría tomar la decisión mediante decreto.

