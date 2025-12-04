Salario mínimo en Colombia

En esto quedaría el auxilio de transporte para 2026 si el aumento es del 11 %

auxilio de transporte
Transporte público TransMilenio. Imagen: Tomada cuenta en X de TransMilenio

Sigue la expectativa por saber hasta qué punto subirá con fuerza el y el auxilio de transporte. Los analistas del mercado local dan por descontado que el incremento será del orden del doble dígito, por lo que ya se establecen las previsiones del más inmediato plazo.

De acuerdo con algunos centros de pensamiento del país, el ajuste sería del 11 %, uno que se despegaría casi 5 puntos porcentuales del dato de inflación que informe el DANE para el 2025.

precio del pasaje de transmilenio y auxilio de transporte
Trabajador en Colombia. Imagen: TransMilenio

Empresarios y el mismo Banco de la República advierten que ese escenario presiona la capacidad de maniobra de las empresas y lo que sería el eventual encarecimiento de algunos bienes y servicios de altísima demanda por cuenta del alza importante del salario mínimo en Colombia, además del auxilio de transporte.

Con esto de base, más allá de que el pago a los trabajadores cierre en $1.580.085, el otro rubro que preocupa es lo que pueda pasar con el auxilio que se entrega a ciertos trabajadores para que solventen sus necesidades de movilidad al trabajo.

Salario mínimo y auxilio de transporte
El año pasado, el incremento del salario mínimo (9,5 %) fue decretado por el Gobierno ante la falta de un acuerdo. Foto: ©Andrzej Rostek de Getty Images a través de Canva.com

Lo que subiría el auxilio de transporte en Colombia

Si se aplicara también un aumento del 11 %, a este pago, quedaría en $222.000, luego de un ajuste del orden de los $22.000. Cabe recordar que suele pasar que la mesa de concertación acuerde, o incluso lo decrete el gobierno Petro, un aumento más alto que el del salario mínimo.

En caso de que este ajuste sea del 13 % es posible entonces que el auxilio de transporte en Colombia llegue a ser del orden de los $26.000, aterrizando en los $226.000.

De momento, todo parece indicar que la mesa de concertación no va a tomar una decisión concertada, advirtiendo que Fenalco decidió retirarse de la mesa de concertación, al señalar que el gobierno Petro ya habría decidido cuánto aumentar el pago.

universidades públicas en Colombia y auxilio de transporte
Foto: SENA

Recomendado: La decisión del gobierno Petro que salvaría una disparada de la inflación por un aumento fuerte del salario

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, aseguró que, de momento, se mantiene la negociación en la mesa de concertación para definir salario mínimo y el auxilio de transporte y se espera la participación de todos los gremios que representan también a tenderos y comerciantes al por menor.

