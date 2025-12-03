La decisión del gobierno Petro que salvaría una disparada de la inflación por un aumento fuerte del salario mínimo

La discusión del salario mínimo en Colombia para el año entrante es fundamental también porque, con base en la variación que se defina, algunos precios de la economía nacional van a subir, como lo son servicios de salud, compra de vivienda, entre otros.
En el marco de la discusión, justamente este ha sido el llamado de atención de los analistas en caso de que el Gobierno, como todo parece indicar, defina un aumento de dos dígitos.
Recuerdan los analistas que el salario mínimo en Colombia tan alto terminaría por ser un golpe para el bolsillo de algunos trabajadores, en la medida en que se encarecería el proyecto de adquirir vivienda, incluso si esta es de interés social.
Dado el escenario, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dijo que se estudia la posibilidad de que se desindexen otros precios de la variación del salario mínimo en el país.
“Lo hemos conversado con el Ministerio de Hacienda. Y, por lo menos en el tema de vivienda, vamos a examinar la desindexación de este factor, o del impacto del salario mínimo sobre la vivienda”, dijo el ministro.
Sin embargo, el representante del gobierno Petro no dio más detalles sobre lo que pueda ser la definición de este cambio y si aplique para todas las viviendas del país.
Topes de precio de las viviendas por salario mínimo en Colombia
- Vivienda de Interés Prioritario (VIP):
Tope en salarios mínimos: 90 salarios
Valor máximo en pesos: $128.115.000
- Vivienda de Interés Social (VIS) – General:
Tope en salarios mínimos: 135 SMMLV
Valor máximo en pesos: $192.172.500
- Vivienda de Interés Social (VIS) – Especial (Grandes Ciudades):
Tope en salarios mínimos: 150 SMMLV
Valor máximo en pesos: $213.525.000
- Vivienda NO VIS:
Tope mínimo: Mayor a 150 SMMLV
Valor mínimo en pesos: Mayor a $213.525.000
Se espera que para la próxima semana los empresarios que siguen en la mesa de concertación y los trabajadores expongan, oficialmente, sus propuestas para aumentar el salario mínimo en Colombia.