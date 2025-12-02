A la mayoría de pensionados en Colombia les subiría esto la mesada en 2026

Los pensionados en Colombia también están muy pendientes de lo que pueda ser la definición del salario mínimo correspondiente al año entrante. Varios son los factores que también determinan cuánto subirá el pago para los jubilados en 2026.
De acuerdo con la normativa nacional, hay dos mecanismos para ajustar las mesadas de los jubilados, de un lado el incremento del salario mínimo y del otro lado lo que sea la cifra de inflación.
Según cifras de la Superintendencia Financiera, los pensionados en Colombia suman un total de 2,16 millones de personas que reciben, activamente, una mesada de jubilación. La mayor proporción está en Colpensiones.
Indica el informe que, de ese total, cerca de 1,12 millones recibe una mesada igual a un salario mínimo, por lo que, en principio, la leve mayoría de estos pensionados verían el aumento de su pago con base en lo que se defina en la mesa de concertación de políticas salariales.
¿Cuánto sube la mesada de los pensionados en Colombia?
En principio, las posturas apuntan a que el ajuste esté entre el 7 % y el 11 %, aunque hay algunas organizaciones sindicales que hablan incluso de ajustes del orden del 20 %.
Para el resto de pensionados en Colombia, aquellos que ganan por encima de un salario mínimo, el ajuste debe ser con base en la inflación, en cuyo caso el aumento, y con base en los pronósticos de los analistas locales, no estaría por encima del 5,5 %.
Este aumento aplica tanto para jubilados que están en un fondo privado, como en Colpensiones y el aumento debe entregarse en la respectiva mesada al iniciar el año, y se debe ajustar para las mesadas extra, incluidas las 13 y 14.