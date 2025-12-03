Salario mínimo en Colombia

Hay nueva propuesta para subir el salario mínimo en Colombia

El incremento del salario mínimo en Colombia se deberá definir en las próximas semanas: hay nuevas propuestas.

Por: -
Salario mínimo en Colombia
Salario mínimo. Foto: Imagen de Carlos Andrés Ruiz Palacio en Pixabay.

Compártelo en:

Pendiente de que los empresarios y trabajadores vuelvan a sentarse a hablar sobre el salario mínimo en Colombia del año entrante, siguen llegando propuestas para ajustar el pago de los trabajadores en el país.

Las primeras propuestas muestran que la distancia entre los trabajadores y los empresarios siguen siendo sustancialmente diferentes, pendiente de que en los próximos se oficialicen las posturas.

salario mínimo en Colombia
Trabajadores tendrán cambios en la jornada. Foto: Valora Analitik

Indican los empresarios que, de momento, pareciera no haber suficiente espacio para discutir el incremento y llegar a una postura consensuada, posición que no comparten desde el gobierno Petro, toda vez que, aseguran, se darán las garantías para llegar a un acuerdo negociado para el salario mínimo en Colombia.

En medio del debate, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, dio a conocer lo que están viendo en el gremio y aseguró que cualquier decisión debe sopesar muy bien cualquier golpe a la actividad económica nacional.

Salario mínimo en Colombia del 2025
Imágenes: CUT, Presidencia y ANDI

Lo que viene para la definición del

Dijo el representante gremial que el salario mínimo no debería subir más de dos puntos por encima del dato de inflación lo que, con base en los más recientes pronósticos, llevaría a que el ajuste más alto estuviera cercano al 7,4 %.

“En el Presupuesto Nacional está claro que el incremento será del 11 %. Eso no es una sorpresa. De qué sirve la mesa de concertación cuando las cartas ya están marcadas y no están oyendo a los técnicos ni a los gremios interesados”, comentó.

La perspectiva de Sánchez tiene en cuenta el hecho también de que un ajuste desproporcionado terminaría golpeando el poder adquisitivo de los hogares del país.

auxilio de transporte
Foto: Valora Analitik

Recomendado: Decisión sobre el salario mínimo en Colombia podría adelantarse a esta fecha

Hay que recordar que, si no hay un acuerdo para el 15 de diciembre, el salario mínimo en Colombia quedará en manos del presidente Gustavo Petro, quien tendría hasta el próximo 30 de diciembre para definir el ajuste.  

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Salario mínimo Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar