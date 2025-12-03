Hay nueva propuesta para subir el salario mínimo en Colombia

Pendiente de que los empresarios y trabajadores vuelvan a sentarse a hablar sobre el salario mínimo en Colombia del año entrante, siguen llegando propuestas para ajustar el pago de los trabajadores en el país.
Las primeras propuestas muestran que la distancia entre los trabajadores y los empresarios siguen siendo sustancialmente diferentes, pendiente de que en los próximos se oficialicen las posturas.
Indican los empresarios que, de momento, pareciera no haber suficiente espacio para discutir el incremento y llegar a una postura consensuada, posición que no comparten desde el gobierno Petro, toda vez que, aseguran, se darán las garantías para llegar a un acuerdo negociado para el salario mínimo en Colombia.
En medio del debate, el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, dio a conocer lo que están viendo en el gremio y aseguró que cualquier decisión debe sopesar muy bien cualquier golpe a la actividad económica nacional.
Lo que viene para la definición del salario mínimo en Colombia
Dijo el representante gremial que el salario mínimo no debería subir más de dos puntos por encima del dato de inflación lo que, con base en los más recientes pronósticos, llevaría a que el ajuste más alto estuviera cercano al 7,4 %.
“En el Presupuesto Nacional está claro que el incremento será del 11 %. Eso no es una sorpresa. De qué sirve la mesa de concertación cuando las cartas ya están marcadas y no están oyendo a los técnicos ni a los gremios interesados”, comentó.
La perspectiva de Sánchez tiene en cuenta el hecho también de que un ajuste desproporcionado terminaría golpeando el poder adquisitivo de los hogares del país.
Hay que recordar que, si no hay un acuerdo para el 15 de diciembre, el salario mínimo en Colombia quedará en manos del presidente Gustavo Petro, quien tendría hasta el próximo 30 de diciembre para definir el ajuste.