Si salario mínimo en Colombia sube un 11 % seguiría siendo de los más bajos de América Latina

El gobierno Petro y el Banco de la República se volvieron a enfrentar por cuenta de lo que sería el verdadero efecto de un incremento importante del salario mínimo en Colombia para el año entrante.
De un lado, el emisor advierte que cualquier decisión de ajustar muy por encima de la inflación el pago a los trabajadores, empujaría al emisor a no controlar el comportamiento del IPC y llegar a un 3 % como meta se complicaría sustancialmente.
Mientras esto pasa, el presidente Petro señala que un salario mínimo en Colombia alto no explica una inflación que sigue sin bajar a los márgenes esperados y, en cambio, ese escenario se explica más por una oferta limitada del crédito y especulaciones con el precio del gas.
Al hacer la comparación con los pares de América Latina, Colombia quedaría con uno de los salarios mínimos de la parte inferior de las economías más representativas del continente.
Utilizando un dólar promedio (de las últimas semanas) del orden de los $3.770, el pago a los trabajadores sería de $1.580.085 para 2026, lo que representaría que el salario mínimo colombiano sería del orden de los US$420, lo que es bastante menor que los US$725, US$505 o US$504 que se pagan, hoy en día, en Costa Rica, Uruguay y Chile, respectivamente.
¿Cómo está el salario mínimo en el resto de América Latina?
- Costa Rica: US$725
- Uruguay: US$505,5
- Chile: US$504
- Ecuador: US$470
- Guatemala: US$466,5
- Colombia US$419 (proyectado a 2026)
- México: US$416
Uno de los puntos clave a tener en cuenta es que si bien este pago representaría un aumento en la clasificación de 2025 (superando a México), Colombia estaría lejos de los salarios más altos de la región.
De acuerdo con el gobierno Petro, para esta discusión se tiene en cuenta una nueva variable, recomendada por la OIT, sobre las condiciones de la economía nacional que hacen a los trabajadores tener una recuperación real del poder adquisitivo.
Lo anterior incluye el cálculo que deben hacer los trabajadores para solventar, además de necesidades básicas, comodidades extra durante una sola semana.