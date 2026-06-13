Una nueva encuesta de Atlas Intel, publicada este sábado por la Revista Semana, confirma que Abelardo de la Espriella ganaría la Presidencia de Colombia en la segunda vuelta del 21 de junio.
De acuerdo con la medición, que es la tercera hecha por esta firma desde que se definió el primer ‘round’ electoral, el abogado tiene una intención de 52,4 % de los votos válidos, una cifra similar a la revelada hace tres días, cuando marcó un 52,6 %.
Además, se mantiene por encima del sondeo hecho tras la primera vuelta, cuando logró una intención de voto de 50,3 % y, en cualquiera de los casos, supera frente a Iván Cepeda, candidato de la izquierda que busca continuar con el proyecto de Gustavo Petro.
Este último también tuvo un resultado similar en la encuesta de Atlas Intel de hoy, ya que registró un respaldo de 44,4 % de los votos válidos, mientras que hace tres días estaba en 44,8 %. En tanto, el 2 de junio, había marcado un 42,6 %.
De otro lado, Atlas Intel indicó que el candidato oficialista se mantiene como el que más rechazo genera entre las personas consultadas, con un 50,7 %, aunque esta cifra ha venido cayendo.
En las encuestas previas, el rechazo a Cepeda era de 51,7 % y 56,6 %, respectivamente.
Consulte en este enlace la encuesta completa, cuya ficha técnica se puede ver a continuación: