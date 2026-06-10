De la Espriella mantiene amplia ventaja frente a Cepeda a 10 días de segunda vuelta: Encuesta AtlasIntel

La firma encuestadora Atlas Intel publicó su segunda medición de intención de voto para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en la que se enfrentarán Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella.
Según los resultados recogidos entre el 5 al 10 de junio, Abelardo De la Espriella obtendría el 52,2 % de la intención de voto, mientras que Iván Cepeda alcanzaría el 44,5 %.
En la encuesta también se registró un 2,6 % de ciudadanos que votarían en blanco.
Cabe mencionar que, en la primera encuesta realizada tras las elecciones del 31 de mayo, el candidato De la Espriella registró el 50,3%, mientras que Cepeda obtuvo el 42,6 %.
Por otro lado, la encuestadora midió el rechazo de los candidatos, la pregunta fue: Entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, ¿a cuál de ellos rechazas más como posible presidente de Colombia? Donde el 51,7 % dijo que rechaza a Cepeda, mientras que el 46,6 % rechaza a De la Espriella.
Atlas Intel fue una de las firmas con mejores resultados en la primera vuelta presidencial.
Evolución de la intención de voto
De acuerdo con la serie temporal publicada por la encuestadora, De la Espriella pasó de 44,2 % en enero a sobrepasar el 50 % en la más reciente medición, mientras que Cepeda avanzó de 34,9 % a 44,5 % en el mismo periodo.
Por su parte, el porcentaje de ciudadanos indecisos o que optarían por el voto en blanco se redujo significativamente, al pasar de 20,9 % en enero a 3,4 % en mayo, lo que sugiere una consolidación de las preferencias de cara a la definición presidencial.
Encuentre la ficha técnica a continuación y la encuesta completa en este enlace.
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