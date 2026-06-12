Venezuela reactivará uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina tras 23 años 

Uno de los mayores yacimientos de gas natural de América Latina volverá a desarrollarse tras más de dos décadas de espera. Venezuela y Shell firmaron los acuerdos para iniciar la primera fase de explotación del Campo Loran, una reserva estratégica compartida con Trinidad y Tobago que supera los 10 billones de pies cúbicos de gas.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la firma de acuerdos con la multinacional Shell para poner en marcha la primera fase de desarrollo y explotación del Campo Loran, un gigantesco yacimiento de gas natural ubicado en la Plataforma Deltana y compartido con Trinidad y Tobago.
La decisión marca un punto de inflexión para un proyecto que llevaba 23 años sin avances significativos y que, según datos oficiales, concentra reservas superiores a los 10 billones de pies cúbicos de gas natural.
En conjunto con el bloque Manatee, ubicado del lado trinitense, el sistema Loran-Manatee supera los 10,25 billones de pies cúbicos, convirtiéndose en uno de los mayores activos gasíferos de la región.
«Estamos dando un paso histórico con la suscripción de esta licencia, donde vamos a tener un aprovechamiento adecuado del gas para exportación y donde nosotros también para Venezuela tendremos grandes beneficios», afirmó Rodríguez durante el acto de firma realizado en el Palacio de Miraflores.
Campo Loran: un proyecto que Venezuela llevaba más de dos décadas esperando
El Campo Loran se encuentra en el Bloque 2 de la Plataforma Deltana, en aguas del océano Atlántico, y forma parte de un yacimiento transfronterizo compartido entre Venezuela y Trinidad y Tobago.
La importancia estratégica del proyecto radica no solo en el tamaño de sus reservas, sino en su potencial para convertir a Venezuela en un exportador relevante de gas natural en momentos en que varios países buscan nuevas fuentes de suministro energético.
Según explicó el Gobierno venezolano, el campo contiene siete yacimientos, de los cuales seis son compartidos con Trinidad y Tobago.
La puesta en marcha del proyecto también responde a la necesidad de Trinidad de garantizar nuevas fuentes de abastecimiento para su industria petroquímica y sus complejos de gas natural licuado (GNL), considerados entre los más importantes del Caribe.
El desarrollo del proyecto ha venido tomando velocidad durante los últimos meses. En abril de este año, Reuters informó que Shell trabaja para iniciar la producción de gas en el yacimiento Loran-Manatee durante 2027, según declaraciones de Gerald Ramdeen, presidente de la Compañía Nacional de Gas de Trinidad y Tobago (NGC).
De acuerdo con Ramdeen, la petrolera comunicó que está realizando los trabajos necesarios para obtener el primer gas del proyecto el próximo año.
Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de la infraestructura prevista para transportar el recurso.
Inicialmente se contemplaba un gasoducto con capacidad para movilizar 700 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, la capacidad fue elevada a 1.000 millones de pies cúbicos diarios mediante una tubería de 32 pulgadas, en lugar del conducto de 24 pulgadas considerado originalmente.
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«Ese gas ahora se transportará a nuestras instalaciones de Beachfield a través de un gasoducto de 32 pulgadas», explicó en su momento Ramdeen.
La ampliación es interpretada por analistas del sector como una señal de confianza en la viabilidad comercial del proyecto y en la magnitud de los recursos disponibles.
Más allá del componente energético, el acuerdo tiene una importante dimensión económica.
Rodríguez señaló que el propósito de estos convenios es consolidar a Venezuela como un exportador de gas natural, aprovechando sus amplias reservas de hidrocarburos en un contexto de creciente demanda mundial por combustibles considerados menos contaminantes que el petróleo y el carbón.
La funcionaria destacó que la operación se estructuró bajo los nuevos mecanismos incorporados en la reformulación de la Ley de Hidrocarburos venezolana.
Según explicó, el nuevo esquema busca ofrecer mayor flexibilidad a los inversionistas internacionales, facilitar asociaciones con empresas extranjeras e impulsar proyectos de desarrollo energético con mayor rapidez.
La mandataria calificó el acuerdo como un esquema «ganar-ganar» tanto para Venezuela como para los inversionistas involucrados.
La jornada no se limitó al Campo Loran. El Gobierno venezolano informó que se suscribieron cinco instrumentos jurídicos de carácter estratégico.
Además del desarrollo del yacimiento de gas, se firmaron órdenes de servicio y compras destinadas a incrementar la producción de crudo liviano en el estado Monagas.
Ese petróleo resulta clave para la elaboración del Blend Merey 16, la mezcla utilizada para comercializar parte del crudo pesado extraído en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Los convenios también incluyen suministros para la Refinería de Puerto La Cruz y la adquisición de equipos destinados a reducir el llamado gas de quema, es decir, el gas que actualmente se desperdicia durante algunos procesos de extracción.
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La intención oficial es reincorporar ese recurso al mercado interno para abastecer sectores como el eléctrico, industrial, petroquímico y doméstico, además de fortalecer futuras exportaciones.