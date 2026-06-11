El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país asumirá el «control total» de los mercados de petróleo y gas de Irán, «tal como lo hemos hecho con Venezuela», y anunció que las fuerzas estadounidenses atacarán al país persa «muy fuerte esta noche».
«En algún momento del futuro no muy lejano, tomaremos la isla de Kharg y otros puntos de infraestructura petrolera», escribió el mandatario en su red Truth Social. Según Trump, el esquema aplicado en Venezuela «está funcionando de manera brillante» tanto para ese país como para Estados Unidos.
En la misma publicación, el presidente sostuvo que la Armada, la Fuerza Aérea, los radares y las defensas antiaéreas de Irán, junto con la mayor parte de su capacidad ofensiva, «han desaparecido».
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Kharg, la llave de las exportaciones iraníes
La isla de Kharg, ubicada en el golfo Pérsico frente a la costa iraní, es la principal terminal de exportación de crudo del país: por sus instalaciones sale la mayor parte de los embarques petroleros iraníes, en buena medida con destino a mercados asiáticos. Su infraestructura de almacenamiento y carga marítima la convierte en uno de los activos económicos más sensibles de Teherán.