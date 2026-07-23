Gobierno Petro buscaría mantener control de Comfenalco Antioquia; alcalde de Medellín frenaría la medida

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que el Gobierno Petro buscaría mantener el control de Comfenalco Antioquia, una de las cajas de compensación familiar del departamento. Según afirmó el mandatario local, el presidente tendría esta intención luego de que la organización permaneciera intervenida durante tres años.
“Quiere dejar atornillados al gerente y a la Junta Directiva pocos días antes de terminar su mandato”, expresó.
El mandatario local aseguró que “no permitirá que esto ocurra” y señaló que, junto con la Gobernación de Antioquia y los empresarios, participará en la asamblea, donde buscarán tener la capacidad de veto para impedir las supuestas intenciones del Ejecutivo.
A lo anterior se sumó el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, quien afirmó que el 17 de julio de 2026 la Superintendencia del Subsidio Familiar expidió una resolución mediante la cual ordenó levantar la intervención sobre Comfenalco Antioquia. Sin embargo, sostuvo que, más allá del levantamiento de la medida, la preocupación está en el “cómo y el cuándo” se realizará el proceso.
“Ojo con esto porque casi nadie lo está contando. Del nuevo consejo directivo de Comfenalco solo la mitad se vota. Los otros cinco de 10 representantes de los trabajadores los designa directamente el Ministerio de Trabajo. Sin asamblea, sin votos de los afiliados, sin nada. Y ese ministerio lo controla Gustavo Petro, que sale en dos semanas”, expresó.
Según manifestó el funcionario, esto significa que el Gobierno tendría capacidad de incidencia en la conformación del Consejo Directivo mediante los representantes de los trabajadores designados por el Ministerio.
Por ello, pidió suspender la asamblea programada para el 5 de agosto de 2026, con el fin de garantizar tiempos suficientes para la verificación, inscripción y participación de los afiliados. Asimismo, solicitó que el equipo de empalme del presidente electo, Abelardo de la Espriella, ponga su atención sobre la situación de Comfenalco Antioquia.
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“La convocatoria a la asamblea extraordinaria de afiliados es una trampa de Gustavo Petro y Antonio Sanguino (ministro de Trabajo) para entregarle a Daniel Quintero (superintendente de Salud) el control y manejo de Comfenalco. No lo podemos permitir”, expresó De Bedout en sus redes sociales.
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