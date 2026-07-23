El negocio textil del Grupo Éxito inicia una nueva etapa de transformación liderada por Arkitect, su marca insignia de moda.
Como parte de esta estrategia, Arkitect dejará de ser una marca de venta exclusiva en los almacenes Éxito para consolidar una identidad independiente y acercarse a un público más amplio. Aunque seguirá presente en las tiendas de la cadena, también ampliará su alcance con nuevos espacios físicos y el lanzamiento de un canal digital propio.
En el marco de esta evolución, el Grupo Éxito presentó el nuevo sitio web de Arkitect y las renovadas redes sociales de sus marcas propias, @arkitect.oficial y @bronzini.oficial, con el propósito de fortalecer su presencia y conexión con los consumidores.
Carlos Calleja, presidente ejecutivo del Grupo Éxito, señaló que llevar la marca más allá de los formatos tradicionales de retail no solo contribuirá al crecimiento del negocio, sino que también impulsará el desarrollo de la industria nacional.
“Llevar la marca más allá de los formatos tradicionales de retail no solo impulsa el crecimiento del negocio, sino que también fortalece el desarrollo de la industria nacional”, indicó.
El directivo también destacó que durante el 2025 el negocio textil-hogar registró ventas por más de $1,6 billones. De esa cantidad, más del 90 %, es decir, 19 millones de prendas, fueron confeccionadas en una red de más de 300 talleres aliados, ubicados en siete departamentos, contribuyendo a la generación de más de 12.000 empleos.
Por su parte, Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, destacó que Arkitect ampliará su alcance a través de nuevas experiencias “para conectar con nuevos consumidores, llevando una propuesta de valor construida desde el diseño, la creatividad y un profundo entendimiento de la industria”.
Destacado: Café Quindío avanza en su crecimiento nacional; podrá comprarse recién preparado a través de Rappi
Grupo Éxito en Colombiamoda
El conglomerado anunció su participación en la nueva edición de Colombiamoda. En el evento presentarán dos colecciones que reúnen 160 referencias: Arkitect + Jorge Duque y Bronzini + Isabel Henao.
La compañía será la única en contar con dos pasarelas en esta edición de la feria. La colección Arkitect + Jorge Duque se presentará el 28 de julio en la Plaza de la Libertad, mientras que Bronzini + Isabel Henao desfilará el 29 de julio en el Parque de los Pies Descalzos. Ambos eventos comenzarán a las 7:00 p.m.
Destacado: Juan Valdez revela su plan para expandirse en Estados Unidos: busca pasar de 10 a 100 tiendas