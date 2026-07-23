Durante años, quienes generan ingresos a través de apps de transporte se acostumbraron a un mismo esquema: por cada viaje realizado, la plataforma descuenta una comisión antes de transferir el dinero al conductor. Ese modelo ahora empieza a cambiar en Colombia.
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DiDi puso en marcha un sistema de suscripción que elimina el cobro por viaje y permite que los usuarios arrendadores conserven el 100 % del valor recibido en cada solicitud de arrendamiento, siempre que tengan activo un plan dentro de la aplicación.
La compañía comenzó a implementar esta modalidad en Medellín, ciudad que se convirtió en la sexta del país en adoptar el modelo denominado DiDi Cero Comisión. En lugar de descontar una tarifa de servicio por cada viaje, los conductores pagan una suscripción de uno o tres días y, durante ese periodo, reciben la totalidad del dinero generado por las solicitudes de arrendamiento que acepten.
Cómo funciona el nuevo modelo para trabajar con apps de transporte
En entrevista con Valora Analitik, Nicolás Uribe, gerente senior de Operaciones para DiDi, explicó que el cambio busca reemplazar el esquema tradicional por uno basado en membresías temporales.
Nicolás Uribe , gerente senior de operaciones para DiDi
«Los usuarios arrendadores pueden aceptar solicitudes de arrendamiento de forma ilimitada durante el tiempo de la suscripción y cuentan con 0 % de tasa de servicio para todas las solicitudes que tomen», explicó el directivo.
El objetivo, agregó, es ofrecer un sistema más sencillo para quienes utilizan la aplicación como fuente de ingresos, permitiéndoles conocer desde el inicio cuánto pagarán por conectarse y cuánto recibirán por cada servicio realizado.
Según Uribe, el modelo gira alrededor de tres conceptos: claridad, control y transparencia: «Queremos que cada usuario arrendador tenga total visibilidad de cuánto paga por conectarse y que, mientras el plan esté vigente, reciba exactamente el 100 % de lo que paga el usuario arrendatario», afirmó.
La empresa explicó que Medellín fue seleccionada por su importancia dentro de la operación de DiDi en Colombia.
Además de convertirse en la ciudad de mayor tamaño donde opera este esquema, concentra cerca del 20 % de las solicitudes de arrendamiento intermediadas por la aplicación en el país, lo que la convierte en un mercado estratégico para probar nuevos modelos de negocio.
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Para Uribe, la capital antioqueña reúne características que favorecen este tipo de iniciativas: «Medellín representa alrededor del 20 % del total de solicitudes de arrendamiento en Colombia. Además, es una ciudad pionera en innovación tecnológica y con una alta diversidad en movilidad, lo que hacía muy beneficioso implementar este modelo», señaló el directivo de DiDi.
El nuevo modelo de DiDi ya opera en seis ciudades
Aunque Medellín concentra la atención por su tamaño, no es la primera ciudad donde DiDi implementa este esquema. La compañía confirmó que Cartagena, Barranquilla, Pereira, Villavicencio y Bucaramanga ya operan bajo el modelo de Cero Comisión desde hace aproximadamente dos meses. Medellín se sumó recientemente y completa las seis ciudades donde este sistema reemplazó por completo el esquema tradicional.
De hecho, Uribe aseguró que en esas ciudades ya no convive el modelo de cobro por comisión con el nuevo sistema: «Para aceptar una solicitud de arrendamiento un usuario arrendador tiene que estar suscrito a uno de estos planes. No van a coexistir ambos modelos; estos mercados hicieron una transición completa hacia el modelo de suscripción», explicó.
De acuerdo con la empresa, los primeros indicadores muestran un impacto positivo para quienes adoptaron la modalidad. Durante las tres primeras semanas de operación en Medellín, el ingreso promedio por hora de conexión aumentó un 10 % frente al periodo previo al lanzamiento del programa.
¿Cambiarán los precios para los pasajeros en las apps de transporte?
Uno de los interrogantes que surgen con este tipo de modificaciones es si terminarán impactando las tarifas para los usuarios que solicitan el servicio.
Frente a ese punto, Nicolás Uribe aseguró que la experiencia para los pasajeros no tendrá cambios: «La idea es que para los usuarios arrendatarios este modelo no tenga ningún impacto. Van a poder seguir haciendo solicitudes de arrendamiento de la misma forma y no deberían tener ningún inconveniente«, afirmó.
Los valores de las suscripciones tampoco son únicos para todas las ciudades. La empresa indicó que dependen de promociones, condiciones comerciales y del mercado donde opere la aplicación. Sin embargo, los conductores siempre podrán conocer el costo antes de activar cualquiera de los planes disponibles.
Por ahora, DiDi no confirmó una fecha para extender el modelo a Bogotá u otras ciudades. Según Uribe, la compañía continuará evaluando el comportamiento de las seis ciudades donde ya opera antes de tomar decisiones sobre una eventual expansión.
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No obstante, destacó que Colombia fue el primer país de Hispanoamérica en poner en marcha este esquema de cero comisión, lo que convierte al mercado colombiano en el laboratorio regional para esta nueva forma de monetización dentro de la plataforma.