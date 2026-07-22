Airbnb revela cuánto ganaron sus anfitriones en Antioquia y Medellín durante 2025

Cada vez más colombianos ven en Airbnb una alternativa para generar ingresos adicionales alquilando una habitación, un apartamento o una casa a viajeros. Para quienes se preguntan si realmente vale la pena convertirse en anfitrión, las cifras más recientes de la plataforma muestran que solo en Antioquia las familias que ofrecieron sus inmuebles obtuvieron ingresos por más de $552.000 millones durante 2025, un incremento del 15 % comparado con el año anterior.
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El crecimiento estuvo liderado por Medellín, donde los ingresos de los anfitriones superaron los $435.000 millones, consolidando a la capital antioqueña como uno de los principales mercados de Airbnb en Colombia. Para la compañía, este comportamiento refleja tanto el mayor flujo de viajeros como la expansión de un modelo de alojamiento que distribuye la actividad económica hacia barrios residenciales y comercios locales.
Airbnb destacó que el dinero recibido por los anfitriones no solo representa un ingreso adicional para miles de hogares, sino que también genera un efecto sobre la economía de los barrios donde se hospedan los visitantes.
De acuerdo con la plataforma, los turistas que optan por alojarse en viviendas utilizan restaurantes, tiendas de barrio, servicios de transporte y pequeños negocios cercanos, lo que amplía el impacto económico más allá del propietario del inmueble.
«La actividad de compartir espacios puede representar una fuente complementaria de ingresos para las familias. Cuando una persona recibe viajeros en su espacio, el impacto económico suele extenderse más allá de la vivienda, impulsando a todo el ecosistema económico local», afirmó Fiamma Zarife, gerente general de Airbnb para Sudamérica.
El turismo también impulsó los Airbnb en otros municipios de Antioquia
El crecimiento de la actividad no se concentró únicamente en Medellín. Según Airbnb, municipios como Envigado, Sabaneta, Rionegro, El Peñol, Guatapé, Itagüí, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia y Jardín también registraron ingresos para sus anfitriones durante 2025, reflejando una expansión del turismo hacia destinos que tradicionalmente tenían menor participación dentro del mercado de estadías cortas.
Para la empresa, este comportamiento evidencia que el turismo está llegando a nuevos territorios y contribuyendo a descentralizar la actividad económica dentro del departamento.
Además, sostuvo que los visitantes que se hospedan en barrios residenciales suelen dirigir su consumo diario a pequeños establecimientos cercanos, generando un efecto multiplicador sobre las economías locales.
Airbnb indicó que detrás de cada reserva también se benefician otros sectores de la economía regional. La plataforma señaló que la actividad generada por anfitriones y huéspedes impulsa ingresos para emprendedores, comerciantes, cocineros, artistas y transportadores, quienes hacen parte de la cadena de valor del turismo.
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La compañía calcula que las actividades desarrolladas por huéspedes y anfitriones contribuyeron directa e indirectamente a la generación de más de $3 billones en ingresos durante 2024.
Las cifras regionales hacen parte de un panorama nacional de mayor escala. Según datos de Airbnb, durante 2024 la actividad de viajeros y anfitriones en Colombia produjo un impacto económico estimado de más de $10,6 billones.
De ese total, alrededor del 15 % correspondió a ingresos obtenidos directamente por la comunidad de anfitriones, mientras que el 85 % restante provino del gasto realizado por los viajeros en comercios locales, incluyendo restaurantes, transporte, supermercados, actividades recreativas y otros servicios. La plataforma estima que ese consumo superó los $9 billones.