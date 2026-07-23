Distrito Palermo, el megaproyecto de $1 billón que transformará sector clave de Medellín

En Medellín se anunció el desarrollo Distrito Palermo, un megaproyecto por etapas del Fondo Inmobiliario Colombia (FIC), gestionado profesionalmente por Patria y cuyos inversionistas son el FIC y la Congregación de Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora.
Este desarrollo tendrá una inversión cercana a $1 billón, transformará el histórico predio del antiguo Colegio Palermo de San José en un nuevo nodo cívico, creativo y cultural.
Es así como Distrito Palermo busca convertirse en un punto de encuentro para residentes, visitantes, empresas, comerciantes, artistas y emprendedores.
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Distrito Palermo y su oferta cultural, hotelera y empresarial
Su propuesta fortalecerá la conexión entre el Parque Lleras, el Parque Lineal La Presidenta y el Parque de El Poblado. El proyecto se desarrollará en cuatro etapas sobre un lote de 23.250 metros cuadrados y alcanzará cerca de 140.000 metros cuadrados construidos.
Lo anterior le permite consolidarse como uno de los desarrollos urbanos de mayor escala que se ejecutan actualmente en Colombia.
Por otra parte, su visión integra cultura, turismo, hotelería, actividad empresarial, comercio, gastronomía, vivienda y espacio público en un mismo ecosistema urbano.
Pablo Muñoz, managing director de Patria Investments, afirmó que “Distrito Palermo representa nuestra visión de cómo la inversión privada puede convertirse en un motor de transformación urbana”.
Y agregó que más que desarrollar un proyecto inmobiliario, “estamos recuperando un lugar emblemático para devolverlo a Medellín como un espacio para la cultura, el encuentro, la creatividad y el desarrollo económico, con un legado que beneficiará a la ciudad durante las próximas décadas”.
La primera etapa incluirá un teatro tipo caja negra con capacidad para 450 personas, espacios permanentes para organizaciones culturales, comercio, restaurantes y una gran plaza cívica de libre acceso, concebida como un escenario para el encuentro ciudadano y la agenda cultural.
Y, como parte del desarrollo, la Torre C operará bajo la marca Canopy Hotels, uno de los conceptos lifestyle de la cadena Hilton.
Esta contará con 194 habitaciones, espacios para reuniones corporativas, gimnasio, un restaurante, rooftop bar, piscina y zonas de bienestar.
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El megaproyecto que apuesta por la cultura y sostenibilidad
En otra línea, desde la formulación de la Operación Urbana Especial de Palermo, un plan parcial estructurado en conjunto con el Distrito de Medellín, la sostenibilidad ambiental, social y económica ha sido el principio rector de Distrito Palermo.
Como resultado de esa visión, el megaproyecto obtuvo la certificación LEED for Cities and Communities Platinum, convirtiéndose en uno de los referentes más importantes de planificación urbana sostenible en la región.
Y es que el 50 % del lote será destinado a espacio público y el 32 % a áreas verdes, en un entorno que alberga cerca de 154 especies de árboles y alrededor de 50 especies de fauna. Asimismo, el proyecto desviará el 75 % de los residuos de construcción de rellenos sanitarios, promoverá la infiltración de aguas lluvias mediante jardines de lluvia y superficies permeables, fortalecerá la biodiversidad a través de la regeneración de las condiciones ecosistémicas originales del territorio y certificará cada una de sus edificaciones bajo el estándar LEED.
Estos resultados llevaron a que Distrito Palermo fuera incluido como caso de estudio en el Informe de Impacto LEED para Comunidades en Colombia del GBCI y CCCS, presentado durante la COP16 de Biodiversidad.
En la cultura, Distrito Palermo busca consolidar un ecosistema creativo que fortalezca el talento local, promueva el encuentro ciudadano y contribuya a la transformación del sector.
Esta visión comenzó a materializarse en 2021 con Palermo Cultural, una iniciativa liderada por el proyecto que reúne organizaciones como Filarmed, el Ballet Metropolitano y Cantoalegre, entre otras entidades culturales.
La iniciativa ha generado dinámicas sociales positivas para el entorno antes y durante la construcción del proyecto, y se espera que continúe impulsándolas en las siguientes etapas de su desarrollo.
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Distrito Palermo y su modelo de inversión
El megaproyecto se desarrolla a través del FIC, del cual Patria es gestor profesional y Fiduciaria Bancolombia actúa como sociedad administradora.
Entre sus inversionistas se encuentran Grupo Bancolombia, Seguros Sura y otros privados que respaldan proyectos con impacto económico, social y urbano en el país.
“En Grupo Cibest creemos que las inversiones son una herramienta para impulsar el desarrollo y el bienestar de las personas. Distrito Palermo representa esa visión: un proyecto que transformará un espacio emblemático de Medellín en un entorno que promueve la cultura, el encuentro, el empleo, la sostenibilidad y una mejor calidad de vida para quienes habitan y visitan la ciudad”, expresó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest.
Así las cosas, la primera etapa del proyecto se desarrolla mediante un Patrimonio Autónomo administrado por Fiduciaria Bancolombia, en el que participan el Fondo Inmobiliario Colombia como inversionista ancla y la Congregación Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, propietaria histórica del predio.
Actualmente, Patria adelanta un proceso de captación de capital para incorporar nuevos inversionistas mediante la cesión de cerca del 38 % de su participación a terceros interesados en acompañar un proyecto de desarrollo urbano con visión de largo plazo.