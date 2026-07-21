Túnel del Toyo entró en etapa clave para su terminación: Invías confirma el siguiente paso del megaproyecto

El Túnel del Toyo registró un avance clave en su proceso de construcción, luego de que el Instituto Nacional de Vías (Invías) confirmara que las actividades para la culminación y puesta en funcionamiento del megaproyecto avanzan conforme a la planeación establecida. La entidad reiteró que la infraestructura entrará en operación únicamente cuando cumpla con todos los estándares técnicos, de seguridad y calidad exigidos para este tipo de obras.
Invías aseguró que el contrato correspondiente al suministro e instalación de los equipos electromecánicos se ejecuta sin retrasos en las obligaciones contractuales y precisó que los recursos necesarios para desarrollar esta fase se encuentran plenamente garantizados.
De acuerdo con la entidad, las inversiones destinadas a esta etapa cuentan con respaldo mediante vigencias futuras, mecanismo que asegura la disponibilidad de los recursos hasta la finalización de las actividades programadas. Asimismo, informó que los equipos electromecánicos ya fueron adquiridos y se encuentran en territorio colombiano, listos para iniciar su instalación una vez las condiciones técnicas y de obra lo permitan.
Entre los equipos adquiridos se encuentran los sistemas de ventilación, iluminación, redes contra incendios y los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), componentes fundamentales para garantizar una operación segura del corredor vial, facilitar el monitoreo permanente del túnel y responder de manera eficiente ante cualquier eventualidad.
La instalación dependerá de la culminación de las obras civiles
Según el cronograma contractual, la instalación de los equipos electromecánicos comenzará en septiembre de 2026. No obstante, Invías aclaró que esta fase solo podrá ejecutarse una vez concluyan, sean certificadas y entregadas las obras civiles donde serán instalados los sistemas.
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La entidad explicó que adelantar este proceso antes de finalizar la infraestructura civil implicaría riesgos tanto técnicos como financieros. Entre las principales consecuencias se encuentran la pérdida o disminución de la cobertura de las garantías de los equipos, el deterioro prematuro de los componentes por su exposición a las condiciones propias de una obra en ejecución y un eventual impacto sobre la adecuada administración de los recursos públicos.