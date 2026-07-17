Túnel del Toyo: CCI pide acelerar instalación de equipos tras nueva alerta de la Contraloría al Invías

Luego de que la Contraloría General volviera a alertar al Invías por los retrasos en el montaje de los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) seccional Antioquia se pronunció.
El director ejecutivo de la CCI Antioquia, Juan David Pérez Ortiz, aseguró que el gremio ha venido advirtiendo desde hace varios meses sobre las demoras que presenta el proyecto.
«Este es un tema del que venimos hablando desde hace mucho rato. Hemos advertido las demoras y los retrasos. El Toyo tiene terminado en un 100 % el Tramo 1 y en un 80 % el Tramo 2. Nuestra región ha cumplido; nuestros gobernantes han cumplido. El alcalde y el gobernador han puesto todo de su parte para avanzar en esta importante obra para la competitividad de nuestra región y del país», afirmó.
El dirigente gremial insistió en que la principal preocupación sigue siendo el retraso en la instalación de los equipos electromecánicos.
«Seguimos con el problema de la instalación de los equipos electromecánicos, cuyo proceso aún no se inicia. Estamos muy expectantes de la llegada del nuevo Gobierno Nacional, que sabemos va a tomar las decisiones pertinentes para que el túnel entre en operación y estos $5,3 billones invertidos le empiecen a servir al país», agregó.
Y es que, tras una visita técnica realizada al proyecto, la Contraloría constató que los trabajos electromecánicos, indispensables para poner en operación el Túnel del Toyo, todavía no han comenzado, pese a que el Invías había anunciado el inicio de estas labores el pasado 17 de junio.
Durante la inspección, el organismo de control verificó que el Tramo 1, entre Cañasgordas y Giraldo, ya está terminado, mientras que el Tramo 2, entre Giraldo y Santa Fe de Antioquia, registra un avance del 80 %. Sin embargo, en el lugar no se evidenció la presencia del contratista encargado de ejecutar la instalación de los equipos electromecánicos.
Tal como lo han señalado las autoridades, las obras civiles concluirán en abril de 2027. No obstante, los equipos electromecánicos no estarían listos sino hasta septiembre de 2028, lo que representa un desfase de por lo menos un año para la entrada en funcionamiento del túnel.
«Es muy preocupante que una inversión de $5,3 billones quede paralizada por este atraso», advirtió la Contraloría, al tiempo que exigió al Ministerio de Transporte y al Invías adoptar medidas urgentes e implementar un plan de contingencia que permita recuperar el tiempo perdido.
Cabe recordar que el Túnel del Toyo, con 9,73 kilómetros de longitud, será el más largo de Suramérica. La megaobra contempla además 18 túneles, 31 viaductos y 17,7 kilómetros de vías a cielo abierto.
Una vez entre en operación, se espera que reduzca el tiempo de viaje entre Medellín y Urabá de 10 horas a cerca de cuatro horas, además de disminuir la distancia del recorrido de 62 a 39,5 kilómetros, fortaleciendo la conectividad de la región con Puerto Antioquia e impulsando la competitividad del país.