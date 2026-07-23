Pintuco lanza megaplan de expansión en Colombia: abrirá 250 nuevas tiendas en los próximos tres años

Pintuco pondrá en marcha uno de los planes de expansión más ambiciosos de los últimos años en Colombia, al menos en el sector industrial, con el que duplicará su red de tiendas y su presencia en el país, de la mano de un modelo de franquicias.
La tradicional marca, que desde 2022 hace parte de la multinacional AkzoNobel, proyecta llegar a 450 tiendas al cierre de 2028. Para lograrlo, tiene la meta de abrir 250 nuevos puntos de venta durante los próximos tres años.
Como parte de este plan, la empresa materializará la apertura de 50 nuevas sedes durante 2026, con lo que apunta a cerrar el año con 260 establecimientos en distintas regiones del país.
Fernando Domingues, presidente de Pintuco y AkzoNobel en Colombia, explicó que el crecimiento estará apalancado en alianzas con distribuidores y franquiciados para ampliar la cobertura de la marca.
«Con la llegada de AkzoNobel, nuestro enfoque es acelerar este crecimiento estratégico junto a nuestros aliados, impulsando el desarrollo de sus negocios y brindando la asesoría especializada que nuestros clientes necesitan», afirmó.
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¿Cómo se ejecutará la expansión de Pintuco?
La estrategia comenzó a implementarse en abril de este año. Desde ese momento se abrieron 19 nuevas tiendas, con lo que la red alcanzó 224 puntos de venta distribuidos en 111 municipios del país.
La meta de la compañía es mantener un ritmo de crecimiento que le permita abrir, en promedio, una tienda cada cuatro días hasta finales de 2028.
Según Domingues, este plan responde al potencial que todavía tiene el mercado colombiano de pinturas, donde el consumo por habitante continúa por debajo de otros países de la región.
«Actualmente Colombia tiene un consumo per cápita de 3,7 litros al año, mientras que en otros países de la región alcanza hasta 6,5 litros. Esta oportunidad está ligada a una venta más especializada, soluciones innovadoras y una mayor accesibilidad a canales dedicados», señaló.
Actualmente, el 52 % de la facturación de Pintuco proviene de su red de tiendas, que genera cerca de 800 empleos directos y tiene presencia en 111 municipios del país.
La compañía también explicó que continuará fortaleciendo este formato con herramientas tecnológicas para asesoría en color, capacitación especializada para vendedores y programas dirigidos a pintores profesionales, como parte de su estrategia para consolidar su canal especializado.
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