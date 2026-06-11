Diana Marcela Bernal, nueva vicepresidenta financiera de Odinsa: reemplazará a Pablo Arroyave

La Junta Directiva de Odinsa anunció el nombramiento de Diana Marcela Bernal Orozco como nueva vicepresidenta financiera y segunda representante legal suplente de la compañía, en reemplazo de Pablo Arroyave Fernández.
La designación será efectiva a partir del 1 de julio de 2026 y se da en el marco del proceso de transición de liderazgo que atraviesa el Grupo Empresarial Argos.
Bernal es ingeniera administradora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y cuenta con un MBA de Emory University. Tiene más de 15 años de experiencia en finanzas corporativas, banca de inversión y estrategia empresarial.
Durante su trayectoria profesional trabajó en Banca de Inversión Bancolombia, donde lideró operaciones de fusiones y adquisiciones, mercado de capitales y financiamiento estructurado. En los últimos cinco años se desempeñó como directora de Finanzas Corporativas de Grupo Nutresa, liderando la estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico, así como la estructuración de adquisiciones y la gestión del portafolio de inversiones corporativas.
La compañía destacó que la ejecutiva llega para fortalecer la estrategia financiera y acompañar la siguiente etapa de crecimiento de la organización.
Como parte de los cambios en la estructura directiva, la Junta Directiva también designó a Nicolás Valencia Posada, gerente de Planeación Financiera y Tesorería, como tercer representante legal suplente, y a María José Ramírez Arango, gerente Legal, como cuarta representante legal suplente. El cargo de quinto representante legal suplente quedó vacante.
Con estas decisiones, la estructura de representación legal de Odinsa quedó conformada por Jean Pierre Serani Toro como presidente y representante legal principal; Juliana Matallana Correa como primera suplente; Diana Marcela Bernal Orozco como segunda suplente; Nicolás Valencia Posada como tercer suplente; y María José Ramírez Arango como cuarta suplente.
Salida de Pablo Arroyave
La llegada de Bernal se da por la salida de Pablo Arroyave Fernández, quien dejará la Vicepresidencia Financiera de Odinsa el próximo 1 de julio para emprender una nueva etapa profesional fuera de la organización.
Arroyave acumuló más de 20 años de trayectoria en el Grupo Empresarial Argos, donde participó en procesos de transformación corporativa, expansión de negocios, optimización de portafolios y fortalecimiento de la rentabilidad. Antes de asumir la dirección financiera de Odinsa en 2016, ocupó cargos como director de Fusiones y Adquisiciones, asistente de Presidencia en Cementos Argos y gerente de M&A en Grupo Argos.