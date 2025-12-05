Inflación en Colombia en noviembre desacelera, pero ya suma 4,82 % en 2025; anual está en 5,30 %

En noviembre de 2025, la inflación anual en Colombia fue del 5,30 %, lo que significa que se ubicó por encima de la cifra registrada para el mismo mes en 2024 (5,20 %), pero menor a la del mes anterior este año (5,51 %).
Cabe resaltar que los analistas, aunque pronosticaban que se mantendría en un rango mayor (5,4 % – 5,5 %), esperaban una desaceleración. Así las cosas, la variación mensual queda en 0,07 %.
La mayor contribución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) la tuvieron alojamiento, agua, electricidad y gas (0,09 %); luego sigue restaurantes y hoteles junto a transporte con 0,04 % y bienes y servicios diversos hasta 0,02 %.
La variación, por su parte, la lideró salud, 0,71 %; bebidas alcohólicas y tabaco, 0,44 %; bienes y servicio diversos, 0,39 % y restaurantes y hoteles, 0,38 %.
Mientras que anual, alojamiento tuvo la mayor contribución con 1,65 %, le sigue alimentos aportando 1,07 %, restaurantes y hoteles 0,84 % y transporte, 0,71 %.
En variación, restaurantes y hoteles lidera (7,65 %), luego está educación (7,36 %), también salud (6,88 %) y bebidas alcohólicas y tabaco (6,46 %).
