Grupo Argos, a través de su filial Odinsa, avanza a buen paso en dos nuevos megaproyectos de aeropuertos para Bogotá y Cartagena en los que se invertirán más de $16 billones.
Mauricio Ossa, presidente de la compañía, confirmó en el Investor Day 2026 que tanto El Dorado Max, en Bogotá, como el nuevo aeropuerto del Caribe, que quedará en la zona de Bayunca, saldrían a adjudicación en un año.
Inversiones billonarias para las terminales
Las inversiones son mayúsculas: US$4.400 millones, que equivalen a más de $16 billones al tipo de cambio actual y que permitirían a ambas ciudades dar un salto importante para la atención de pasajeros aéreos.
«Estamos previendo que a inicios del 2027 ambos proyectos salen a adjudicación», dijo Ossa, quien explicó que actualmente los proyectos se encuentran en la fase de evaluación contemplada en la ley de iniciativas privadas.
«El Gobierno contrata a un evaluador para que supervise y conceptúe sobre todo lo que presentamos técnico, financiero y jurídico. Estamos en esa fase y se va cerrando por capítulos. Estimamos que durante este semestre queda completamente cumplida esa fase», añadió.
De acuerdo con el empresario, tras concluir esa etapa, vendría un período de negociación: «Una vez se termine deberíamos iniciar un proceso de por lo menos dos meses de negociación de lo que se llama el acuerdo de condiciones», explicó el directivo.
«Esto es un negocio regulado, entonces el Gobierno Nacional tiene que opinar y eso se hace en un intercambio de negociación: las perspectivas de crecimiento a largo plazo, las tasas de inflación, tasas de interés, vamos a revisar cada una de las variables, hasta que finalmente queda un contrato de concesión que sale a concurso», explicó.
Sobre la posibilidad de competencia, Ossa fue enfático que prevén que sí haya interesados, con lo cual la adjudicación de los nuevos megaproyectos de aeropuertos para Bogotá y Cartagena se tomaría un poco más de tiempo, pero, en todo caso, se concretaría en 2027.
Obras de los nuevos megaproyectos de aeropuertos para Bogotá y Cartagena
En el caso de El Dorado Max, la inversión estimada es de US$3.200 millones y contempla, además de la expansión aeroportuaria, un conjunto de intervenciones viales para soportar el crecimiento del tráfico.
«Tiene una serie de intercambiadores viales, tiene un aumento de su capacidad, se hace la vía Mutis (Calle 63) para descargar la Calle 26 de los que van para el occidente, se quita un retorno que hay justo en el área del aeropuerto para acceder la zona sur», detalló Ossa.
El objetivo, según el presidente de Odinsa, es garantizar que el aeropuerto pueda atender hasta 75 millones de pasajeros.
La cifra actual es cerca a los 50 millones de viajeros. En tanto, para el nuevo aeropuerto de Cartagena se prevé una inversión de US$1.200 millones, que además tendría el acceso estaría asegurado por dos carreteras. Una es la tradicional Vía de la Cordialidad, ya existente, pero también se podrá ingresar por la Vía al Mar.