El panorama político de cara a las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 anticipa una competencia cada vez más reñida y un escenario definitivo en segunda vuelta.
La más reciente encuesta realizada por las firmas Guarumo y EcoAnalítica revela que, en todos los escenarios proyectados de balotaje, las fuerzas de centroderecha y derecha lograrían imponerse sobre la candidatura de la izquierda encabezada por Iván Cepeda.
El estudio midió los tres enfrentamientos más probables para una segunda vuelta presidencial, evidenciando ventajas clave para los sectores de la oposición al gobierno actual.
Escenario de segunda vuelta entre Cepeda y De La Espriella. Imagen: Guarumo – EcoAnalítica
En el primero, si la votación definitiva fuera entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, este último obtendría la victoria con un 43,6 % frente al 40 % del candidato oficialista.
El segundo escenario plantea una medición entre Iván Cepeda y Paloma Valencia. En este, la senadora se impondría de manera más holgada al alcanzar el 44,8 % de la intención de voto frente al 39,9 % que registraría Cepeda.
Escenario de segunda vuelta entre Cepeda y Paloma Valencia. Imagen: Guarumo – EcoAnalítica
Finalmente, la encuesta evaluó un escenario hipotético sin la participación de la izquierda, enfrentando directamente a Abelardo De la Espriella contra Paloma Valencia. En esta simulación, el abogado lideraría la intención de voto con un 32,2 % frente al 30,3 % de la candidata del Centro Democrático.
Así va la carrera en primera vuelta por la Presidencia de Colombia
Para llegar a estas instancias, la encuesta también midió la temperatura actual de la primera vuelta presidencial. Si las elecciones fueran hoy, la fórmula del Pacto Histórico compuesta por Iván Cepeda y Aída Quilcué se posicionaría en el primer lugar con el 37,1 % de los votos. Esta cifra, en todo caso, es inferior a la registrada un mes atrás, cuando estaba en 38 %.
El segundo lugar quedaría en manos de la dupla de Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo, quienes registran un 27,5 % de respaldo y vienen creciendo desde los últimos sondeos: en marzo estaban en 20,2 % y en abril en 23,9 %.
En la tercera posición se consolidan Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo con el 21,7 % de la intención de voto, una cifra levemente inferior a la del mes previo (22,8 %).
Mucho más rezagadas aparecen otras opciones del espectro político, como Sergio Fajardo y Edna Bonilla con el 3,2 % (estaba en 2,5 %); la fórmula independiente de Santiago Botero y Carlos Cuevas con el 1,6 % y Claudia López junto a Leonardo Huerta con el 1,5 % (que previamente registraba un 2,4 %).
La encuesta de Guarumo-EcoAnalítica también midió la resistencia electoral, que determina por cuál candidato «nunca votarían» los colombianos.
En este caso, la fórmula de Cepeda – Quilcué encabeza los niveles de rechazo con un 42,9 %, seguida por De la Espriella – Restrepo con un 20,2 % y Valencia – Oviedo con 16 %.
Consulte en este enlace la encuesta completa, cuya ficha técnica está a continuación: