Corte Constitucional pospone fallo sobre polémica ley de encuestas en medio de choque en el CNE por AtlasIntel

La discusión sobre la regulación de encuestas electorales llegó a la Sala Plena de la Corte Constitucional, a esta hora se estudian las dos ponencias relacionadas con la ley de encuestas, una a cargo de la magistrada Paola Meneses y otra del magistrado Carlos Camargo.
Según el periodista Daniel Coronell, una de las ponencias propone tumbar la totalidad de la norma, mientras que la otra plantea declarar inexequibles siete de los once artículos. Sin embargo, ante las diferencias al interior del alto tribunal, la Sala decidió aplazar la discusión durante dos semanas más.
El debate se produce en medio de un ambiente especialmente tenso por las recientes decisiones alrededor de las encuestas electorales. En las últimas horas, el CNE dejó sin efectos la medida cautelar que prohibía a la firma AtlasIntel publicar sondeos relacionados con las elecciones de 2026.
Además, la Sala Plena del tribunal electoral designó una comisión integrada por Álvaro Hernán Prada, Altus Baquero, Fabiola Márquez y Maritza Martínez para estudiar y resolver los recursos de reposición presentados por la encuestadora.
Cabe recordar que la suspensión inicial había sido propuesta mediante una resolución firmada por la magistrada Fabiola Márquez, que buscaba frenar la difusión de sondeos vinculados tanto a AtlasIntel como a la revista Semana.
No obstante, la medida fue reversada tras los recursos interpuestos contra esa decisión. El episodio escaló aún más luego de conocerse un video de una fuerte discusión entre los magistrados Álvaro Hernán Prada y Fabiola Márquez, precisamente por la suspensión de las encuestas de AtlasIntel y la posterior revocatoria de la medida.
Por ahora las encuestadoras alistan sus últimas publicaciones antes del veto electoral (24 de mayo) y la decisión de Corte Constitucional podría cambiar las reglas de juego de cara a una eventual segunda vuelta presidencial.