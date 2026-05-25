Ya preocupa disparada de precios de alimentos en Colombia: carne y leche, en la mira

La inflación, del lado de los alimentos en Colombia, genera una preocupación compleja de atender, toda vez que hay fenómenos externos que están explicando el alza de estos precios.
De acuerdo con el mismo gobierno Petro, hay hechos internacionales, asociados a la variación de algunas materias primas, que podrían terminar por condicionar lo que sea el aumento de valores de este subconjunto.
El precio de los alimentos en Colombia ha estado condicionado, vale recordar, por un petróleo que se encarece, lo cual eleva los costos de producción de algunos de estos productos, entendiendo que el transporte de los mismos lleva a que se asuman más gastos.
Un reciente análisis del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala una variación mensual de 0,61 % frente al 0,60 % de hace un año.
Riesgos para el precio de los alimentos en Colombia
“El grupo de perecederos generaría presiones bajas, gracias al aumento en la oferta agrícola, mientras que los alimentos procesados aumentarían impulsados por los ajustes en la carne y la leche”, indica el reporte.
Con esto, la inflación anual de alimentos en Colombia se mantendría inalterada en 6,71 %, siendo en todo caso el mayor nivel desde diciembre de 2023, de acuerdo con registros del DANE.
El llamado de atención está en lo que pueda pasar para los próximos meses, toda vez que hay serias advertencias sobre lo que podría ocurrir con los efectos del fenómeno de El Niño.
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Los temporales de calor podrían generar golpes complejos de atender para productos como la misma leche o, como advierten algunos ganaderos, la carne de res y de cerdo.