Riesgos para la inflación en Colombia parecieran ser un hecho: Subirán los precios

El reciente dato del IPC para el mes de abril los riesgos para la inflación en Colombia se siguen materializando y, en lo que sigue de este año, se seguirán desarrollando.
El DANE informó que el nivel de los precios subió 5,68 % en la variación anual, lo que son 12 puntos más frente a marzo y 58 puntos superiores a lo que fue el dato a cierre del año pasado.
Del lado de los alimentos, y el precio de algunos energéticos, los riesgos para la inflación en Colombia se fortalecieron y la proyección es a que el dato siga creciendo por lo que resta del 2026.
Un informe del BBVA Research indica que la inflación continuó mostrando una tendencia alcista en abril, impulsada principalmente por los alimentos y, en menor medida, por los regulados y los bienes.
“Llama la atención el comportamiento de los servicios, especialmente el de las comidas fuera del hogar, cuya inflación mostró una moderación tras los incrementos observados en los primeros meses del año”.
Presiones más complejas que materializan los riesgos para la inflación en Colombia
El mismo informe señala que, no obstante, persisten presiones al alza en otros rubros sensibles al aumento del salario mínimo, como la administración de propiedad horizontal.
“Hacia adelante, esperamos que la inflación continúe aumentando durante el resto del año hasta alcanzar niveles cercanos a 6,5 %”, añade el análisis.
Los riesgos para la inflación en Colombia se materializarán debido a los choques climáticos, con foco en lo que puedan ser las altas temperaturas.
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Adicionalmente, se darían nuevos incrementos por los bloqueos viales, efectos remanentes del incremento del salario mínimo, el dinamismo de la demanda interna y los riesgos asociados al conflicto en Medio Oriente.