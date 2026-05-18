Según la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la ANDI, la industria colombiana de cosméticos, cuidado personal y aseo del hogar facturó US$ 6.861 millones en 2025, un 5,4 % más que el año anterior. El resultado llega en un año marcado por presiones en cadenas de suministro y volatilidad en el comercio global.
El segmento que más creció fue el de belleza y cuidado personal, con ventas de US$ 3.565 millones y un alza del 8,6 %. Dentro de esa categoría, el maquillaje de color y la protección solar fueron los de mayor expansión, con crecimientos superiores al 12 % anual. Las fragancias, el cuidado de la piel y los productos capilares concentraron el mayor volumen de facturación.
El consumo per cápita llegó a $530.000, un incremento del 4,8 %. El 34,1 % de los compradores pone la calidad por encima del precio o las promociones a la hora de decidir qué comprar, lo que explica el buen desempeño de segmentos como la dermocosmética y los cosméticos premium.
Las exportaciones rompieron el techo del billón de dólares
El sector exportó US$ 1.104 millones en 2025, un 11,1 % más frente a 2024 y su mejor registro histórico. Perú, Ecuador y México son los principales destinos, pero las importaciones crecieron el doble de rápido, un 26 %, y sumaron US$ 1.136 millones, provenientes sobre todo de México y Brasil. Los pañales, el maquillaje, la protección solar y las cremas dentales lideraron esas compras al exterior. El resultado fue un superávit comercial de apenas US$23 millones, muy por debajo de años anteriores.
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En conjunto, la industria representó el 1,61 % del PIB nacional en 2025 y empleó a más de 61.300 personas. Para 2026, la Cámara proyecta un mercado de US$ 7.204 millones.