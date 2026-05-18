Superoleada de calor se desarrollaría hasta junio y tiene altas probabilidades de fortalecerse hacia finales de 2026

Nuevas previsiones de la Universidad de Columbia sobre el fenómeno de El Niño señalaron que existe una probabilidad cercana a 70 % de que este se desarrolle entre mayo y junio de 2026.
Los análisis también indicaron que la oleada de calor tiene altas probabilidades de fortalecerse hacia finales de ese mismo año, con estimaciones que se ubican entre 88 % y 94 %.
Las probabilidades de que ocurra un fenómeno de La Niña, asociado a temporadas de lluvias, disminuyeron drásticamente. A medida que se acerca el final de 2026, aumentan las probabilidades de que El Niño se fortalezca.
Lo anterior tendría implicaciones directas sobre la economía, no solamente para el sector agrícola, sino también para el energético, puesto que Colombia es un país altamente dependiente de la generación hídrica. Una oleada de calor afectaría los niveles de los embalses, y por ende, el suministro de energía hidroeléctrica.
A esto se suma que, si disminuyen las fuentes hídricas, el sistema tendría que apoyarse con mayor intensidad en las plantas térmicas, las cuales requieren gas natural. Todo ello ocurre en un contexto en el que el país ya está importando parte de este energético y varios gremios del sector han advertido que en 2026 Colombia podría llegar a importar hasta 25 % de la demanda destinada a hogares, pequeños comercios y gas vehicular.
Aunque estas proyecciones pueden variar con el paso del tiempo y continúan siendo escenarios probabilísticos, entidades como el Ministerio de Minas y Energía han señalado que la regulación energética está preparada para enfrentar un posible fenómeno de El Niño.
Destacado: Grupo Energía Bogotá sigue a la expectativa de una eventual oleada de calor en 2026; señaló que el sistema se está preparando
El tema ha ganado relevancia en los últimos meses, debido a las advertencias de que podría tratarse de una de las oleadas de calor más intensas de los últimos años.