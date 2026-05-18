Avanza plan retorno: más de 4 millones de vehículos se movilizaron durante puente festivo de mayo

La Policía Nacional entregó un balance en materia de movilidad y seguridad vial durante el puente festivo de mayo, destacando el buen comportamiento de los actores viales y el compromiso institucional en las carreteras del país.
Más de 5.000 policías fueron desplegados en los principales corredores viales del territorio nacional, acompañando permanentemente a los viajeros mediante acciones de prevención, control y acompañamiento, en el marco de la estrategia “No más excusas en la vía”, orientada a fortalecer la cultura ciudadana y reducir la siniestralidad vial.
A la fecha, se han movilizado más de 3 millones de vehículos por los diferentes corredores viales nacionales en pasos peaje, y se proyecta que durante el transcurso del día circulen cerca de 1 millón de vehículos adicionales, para un total estimado de 4 millones de vehículos movilizados durante el puente festivo.
En Bogotá, se registra la movilización de más de 513.000 vehículos, mientras que en el departamento de Cundinamarca han transitado cerca de 855.000 automotores, evidenciando una importante dinámica de movilidad en el centro del país.
En desarrollo de los controles preventivos y operativos de seguridad vial, las autoridades realizaron 2.906 pruebas de embriaguez, de las cuales únicamente 9 resultaron positivas.
De igual manera, se han impuesto 5.198 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a las normas de tránsito, reiterando el llamado a todos los conductores para respetar las señales, mantener la documentación al día y adoptar medidas de autocuidado en las vías.
El teniente coronel Andrés Vaca Camacho, director (e) de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, destacó el compromiso de los ciudadanos y el trabajo institucional desplegado durante el puente festivo:
“Gracias al trabajo articulado entre nuestras autoridades y el comportamiento responsable de la mayoría de los actores viales, hemos logrado un positivo balance de movilidad durante este puente festivo. Continuaremos desarrollando la estrategia ‘No más excusas en la vía’, enfocada en salvar vidas y fortalecer la seguridad en las carreteras del país”.