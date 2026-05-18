Aeroméxico volverá a operar ruta hacia Caracas desde octubre de 2026

Aeroméxico anunció que reanudará sus vuelos hacia Caracas, Venezuela como parte de su estrategia de expansión internacional y fortalecimiento de rutas en Sudamérica.
Según informó la aerolínea en un comunicado, la nueva ruta conectará a Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y comenzaría operaciones en octubre de 2026, aunque todavía está sujeta a aprobación gubernamental.
La compañía explicó que los vuelos serían operados con aeronaves Boeing 737 MAX, uno de los modelos más modernos de su flota. Con esta incorporación, Aeroméxico ampliaría su presencia en Sudamérica y alcanzaría un total de 10 rutas en la región.
La aerolínea destacó que el regreso a Venezuela busca fortalecer los lazos comerciales, turísticos y culturales entre ambos países, además de ofrecer una alternativa directa de conectividad aérea entre Ciudad de México y Caracas.
“En Aeroméxico seguimos explorando oportunidades para fortalecer nuestra red internacional. La intención de retomar la ruta de Caracas representará un paso muy importante para ampliar la red de conectividad de México con Sudamérica”, afirmó Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de la compañía.
Actualmente, Aeroméxico opera rutas hacia Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina dentro de Sudamérica.
La empresa precisó que la ruta Ciudad de México–Caracas aún se encuentra en proceso de evaluación y autorización por parte de las autoridades correspondientes, por lo que los itinerarios y detalles finales serán anunciados una vez se obtengan los permisos necesarios.