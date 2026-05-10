Lo que en 2015 arrancó como una aplicación de domicilios en Bogotá opera hoy como una de las plataformas digitales más grandes de América Latina. Rappi procesa más de 28 millones de órdenes mensuales en nueve países de la región, y el 95 % de la infraestructura tecnológica que sostiene esa operación corre sobre Amazon Web Services (AWS). Esta semana, ambas compañías divulgaron los detalles e indicadores de esa alianza.
El dato más llamativo es la reducción del 70 % en el costo por orden, que Rappi atribuye directamente a su apuesta temprana por la nube. Cuando la compañía fue fundada por Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín, los pagos digitales tenían baja adopción en Colombia y el comercio electrónico era todavía incipiente en la región. Apostar por una infraestructura escalable desde el principio, en lugar de construir servidores propios, resultó ser una de las decisiones que definió su trayectoria.
La arquitectura tecnológica de Rappi
La evolución tecnológica de Rappi no se limitó a migrar operaciones a la nube. En los últimos años, la compañía adoptó una arquitectura basada en microservicios, un modelo en el que cada función de la plataforma opera de forma independiente, lo que le permite desarrollar y lanzar nuevas funcionalidades sin afectar el resto del sistema. Este enfoque es hoy estándar entre las grandes plataformas tecnológicas globales, y su implementación en Rappi ha aumentado la velocidad de desarrollo y la capacidad de respuesta ante picos de demanda.
A eso se sumó, en el último año, la adopción de los procesadores AWS Graviton, chips diseñados por Amazon para servicios de cómputo en la nube, que según la compañía aportaron cerca de un 15 % adicional de eficiencia tecnológica. El resultado agregado de estos cambios se refleja en un indicador: la capacidad para atender nuevos pedidos creció un 30 %.
El crecimiento de la plataforma también ha amplificado su exposición a riesgos de ciberseguridad. Rappi reveló que solo en Colombia recibe aproximadamente un millón de intentos de ataques semanales. Para contenerlos, la compañía utiliza más de 20 servicios de seguridad de AWS, en conjunto con partners tecnológicos especializados. Aunque la cifra puede parecer alarmante, es coherente con los volúmenes que enfrentan plataformas de comercio digital de escala similar en mercados emergentes, donde los intentos de fraude transaccional son frecuentes.
Más allá del delivery
La infraestructura cloud no solo sostiene el negocio central de domicilios. También es el motor detrás de dos de los servicios en los que Rappi ha depositado parte de su apuesta de expansión: RappiPay y Rappi Turbo.
En el caso de Rappi Turbo, la nube habilita un sistema de georreferenciación de mayor precisión para identificar tiendas, direcciones y ubicaciones en tiempo real, lo que según la compañía ha permitido reducir los costos operativos de ese servicio en más de un 55 %. Para RappiPay, la escalabilidad de la nube es esencial: el otorgamiento de crédito en minutos depende de la capacidad de procesar datos de forma instantánea a gran escala, algo que una infraestructura propia difícilmente podría sostener con la misma eficiencia de costos.
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Como parte de la alianza, Rappi anunció que comenzó a implementar Amazon Connect, la plataforma de contact center en la nube de AWS, incorporando herramientas de inteligencia artificial para la atención al cliente. El movimiento apunta a uno de los puntos de fricción históricamente más críticos en las plataformas de delivery: la resolución de problemas con pedidos, que en mercados de alto volumen puede convertirse en un cuello de botella operativo y reputacional.