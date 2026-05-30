USO pide votar a presidente teniendo en cuenta que Ecopetrol debe volver a explorar y hacer ‘fracking’

La Junta Directiva Nacional de la Unión Sindical Obrera (USO) emitió un pronunciamiento oficial sobre las elecciones presidenciales en el que fija la postura del sindicato frente a las elecciones presidenciales.
En el documento, la organización condiciona la sostenibilidad financiera de Ecopetrol a la continuidad de sus actividades tradicionales, enviando un mensaje directo sobre los criterios que deben guiar el voto de los trabajadores del sector.
La organización convocó formalmente al pueblo colombiano y a los trabajadores de la industria a participar masivamente en los comicios para elegir «al candidato de su preferencia, priorizando el futuro energético del país».
La USO enfatizó que los electores deben «tener en cuenta el contexto y las necesidades en materia energéticas» al momento de sufragar, ligando el voto a la supervivencia de la principal empresa estatal.
USO pide volver a explorar hidrocarburos y hacer ‘fracking’
El eje central del documento técnico establece que, ante la actual situación financiera de la compañía, Ecopetrol «solo puede ser sostenible si se fortalece su negocio original».
Para el sindicato, la gestión de la empresa estatal debe centrarse de manera obligatoria «priorizando las inversiones en la exploración de hidrocarburos y el desarrollo de los pilotos de yacimientos no convencionales», el término técnico que engloba los proyectos de fracking.
La directiva sustentó esta exigencia basándose en el peso económico que el sector tradicional representa para las finanzas de la corporación. Según los datos del comunicado, la exploración y explotación de crudo, sumada al «aumento del factor de recobro mejorado», es la actividad comercial específica «que genera el 86% de los ingresos de la compañía».
Respecto a las propuestas de diversificación de la canasta energética que se discuten en la campaña electoral, el sindicato reconoció que es de gran importancia avanzar en la incorporación de fuentes renovables. Sin embargo, advirtió de forma taxativa que este proceso de transición debe ejecutarse «sin perder el foco en los hidrocarburos».
La USO concluyó señalando que el petróleo y el gas seguirán siendo recursos indispensables para Colombia durante las próximas décadas, puesto que «seguirán siendo demandados» por el mercado interno.
Por tal razón, el sindicato calificó la explotación tradicional como una actividad «fundamental para el abastecimiento energético» nacional que el próximo mandatario debe garantizar.