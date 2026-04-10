Sindicato de Ecopetrol crea comité para evaluar la factibilidad del fracking en Colombia

Uno de los principales sindicatos de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera (USO), afirmó que conformó un comité para evaluar la factibilidad de aplicar la técnica del fracking en Colombia. Este anuncio lo hizo tras las declaraciones de la presidente de México, Claudia Sheinbaum, sobre su cambio de postura y el análisis para utilizar esta técnica con el fin de producir más gas.
Martín Ravelo, presidente de la organización sindical, manifestó en entrevista con este medio que la exploración y producción de petróleo y gas no puede seguir desestimulándose en Colombia. A lo anterior añadió que este es el negocio original y central de Ecopetrol y que el país no puede negarse la oportunidad de desarrollar nuevas tecnologías, haciendo referencia a los yacimientos no convencionales o fracking. Incluso dijo que, por un “simple dogmatismo ideológico”, no puede dejarse de evaluar esta técnica.
“Creemos que se debe imponer la tecnología y la ciencia, y emular los ejemplos positivos y aprender de las experiencias negativas para que, a través del desarrollo de pilotos de fracking, pilotos experimentales en yacimientos no convencionales, podamos ejecutarlos en el Magdalena Medio y realizar luego una evaluación que nos arroje resultados desde el punto de vista social, ambiental, técnico, productivo y financiero, para que determinemos de manera conjunta entre los trabajadores, las organizaciones ambientalistas, las empresas, los gremios que las representan y las comunidades si realmente el desarrollo de esa técnica en el país es posible y eficiente”, dijo.
Luego afirmó que las importaciones de gas han venido incrementándose en año y medio de 4 % a 20 %, y que también hay una creciente compra en el exterior de gasolina para el consumo interno de Colombia. Con ello hizo alusión directa a que deben utilizarse fuentes no convencionales con la finalidad de explotar energéticos como el petróleo y el gas, y así garantizar la soberanía en la producción de estos combustibles para satisfacer la demanda del país.
Por otro lado, Jaime Checa, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Geólogos, manifestó que las zonas con mayor potencial para que esta técnica pueda implementarse son el Valle Medio del Magdalena y Cesar-Ranchería. Incluso mencionó cifras de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) de 2018, en las cuales se señaló que el sector energético estaba dispuesto a invertir US$8.500 millones anuales para implementar dicho mecanismo de explotación.
Pero destacó que las inversiones para implementar esta técnica dependerán de la escala de su aplicación, y advirtió que durante 17 años se han realizado pilotos con inversiones cercanas a US$200 millones. Sin embargo, no hay un plan definido sobre si la política energética tomaría un viraje para implementar fracking.
Cabe recordar que este fracturamiento hidráulico se realiza a través de una perforación vertical en un yacimiento y luego se hace un desvío que atraviesa rocas de forma horizontal. Expertos del sector energético manifestaron que con las nuevas tecnologías esta perforación se realiza de forma sucesiva y asegura la protección de aguas superficiales y también del suelo.
Sin embargo, el gobierno Petro ha sido crítico de esta iniciativa, manifestando que contamina el agua y considera este recurso superior a cualquier energético.
Destacado: Nuevo presidente (e) de Ecopetrol ve potencial en Venezuela; espera licencia OFAC y precios internacionales estables
“Uno no puede pararse en un negacionismo climático para defender intereses de la industria corporativa de los combustibles fósiles, particularmente el petróleo y el gas. Es una mirada obtusa que, además, en otros países, por ejemplo como Alemania, ha demostrado que genera una crisis de seguridad y soberanía energética que Colombia bien puede evitar con toda la capacidad que tiene de generar energías limpias”, manifestó la ministra de Ambiente y directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez, en entrevista con este medio en febrero de 2026.