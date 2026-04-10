Ecopetrol entra al negocio de la solidificación de azufre para abastecer el mercado de Colombia y Europa

Ecopetrol señaló que la Refinería de Cartagena (Reficar), puso en operación la primera planta de peletizado húmedo de azufre de Colombia, lo que fortalece la eficiencia del proceso de refinación, la diversificación de nuevos negocios y la sostenibilidad ambiental, según manifestó la compañía.
La planta permitiría la transformación del azufre líquido en sólido. Lo anterior facilitaría la operación para hacerla ambientalmente más responsable y también incrementaría la disposición del azufre que se produce en la refinería y su entrega al mercado.
La estatal energética colombiana manifestó que la planta cuenta con una capacidad operativa de mil toneladas diarias de azufre sólido. Lo anterior permitiría proyectar ventas al exterior de 600 toneladas mensuales, mientras que el resto de la producción se destinará al mercado local para el desarrollo de bienes farmacéuticos, industriales, químicos y agrícolas.
Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de Ecopetrol, destacó en su primera rueda de prensa como directivo de la compañía el trabajo de Reficar, así como la importancia de este proyecto que permite el crecimiento del portafolio de negocios de la organización.
“Es una oportunidad para generar una nueva línea de negocio para el segmento de refinación, con la que se puede cubrir 70 % del mercado colombiano y exportar los excedentes. Son productos de calidad internacional, lo que abre mercados tan exigentes como el europeo. Es un hito importante para Ecopetrol”, expresó Hurtado.
Cabe mencionar que Reficar tiene una producción de azufre líquido que se destina al mercado nacional a un grupo reducido de clientes, según manifestó Ecopetrol. Sin embargo, con la transformación de este elemento a azufre sólido se aumenta la capacidad logística de la compañía y también la cobertura tanto del mercado nacional como del internacional.
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“Tuve la oportunidad de estar en Cartagena, en la refinería, dialogando con los equipos. Estamos dando apertura a una planta de solidificación de azufre. Esto no es menor. En los procesos normales de refinación producimos azufre líquido, pero con esta planta vamos a lograr caracterizar y poner la molécula de azufre en una partícula que nos abre mercados exigentes como el europeo. Con esta planta podemos cubrir hasta 70 % de la demanda nacional y queda una oportunidad para seguir produciendo”, concluyó el presidente encargado de la compañía.
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